Ljubitelji tenisa so dolgo čakali, da se v Monte Carlu, turnirju serije masters, na igrišču pojavi Novak Đoković. Sprva je bil njegov dvoboj zaradi dežja nekaj časa pod vprašajem, nato je srbski zvezdnik le prišel na igrišče in na hitro opravil svojo nalogo. Nole je Rusa Romana Safiulina premagal z izidom 6:1, 6:2.

"Všeč mi je, kako sem odigral prvi dvoboj, če primerjam s prvim dvobojem lani. Počutim se drugače, bolj pripravljen." Foto: Guliverimage

Res je upal, da se še enkrat srečata

To je bil za Đokovića prvi dvoboj, odkar se je razšel z dolgoletnim hrvaškim trenerjem Goranom Ivaniševićem. Zdaj sodeluje z rojakom Nenadom Zimonjićem, ki za zdaj uradno še ni njegov trener. Beograjčana v tretjem krogu čaka že prvi resnejši test z Lorenzem Musettijem. Ta ga je lani premagal v Monte Carlu. Jasno je, da to prvemu igralcu sveta zdaj predstavlja še poseben izziv.

"Nikogar in ničesar se ne bojim, ampak resnično upam, da bom imel priložnost, da lahko spet igram z njim. Da z njim tukaj igram še en dvoboj. Očitno je, da je eden najbolj talentiranih igralcev na pesku in ima izjemen enoročni bekhend. Je zelo atletski in uspe mu lahko veliko stvari. Je eden najbolj obetavnih mladih igralcev. Ne samo v Italiji, ampak tudi v svetu."

"Všeč mi je, kako sem odigral prvi dvoboj, če primerjam s prvim dvobojem lani. Počutim se drugače, bolj pripravljen. Kdorkoli bo na drugi strani mreže, upam, da bom lahko prikazal svojo najboljšo igro," je v uvodu povedal Đoković, ki je sicer v Monte Carlu že dvakrat zmagal.

"Veliko ur smo posvetili igri, gibanju in stvarem, ki na prvih turnirjih tega leta niso ravno delovale." Foto: Guliverimage

Spomnimo, da Đoković letošnje sezone ni začel najbolje, saj je januarja na pokalu ATP najprej izgubil z Alexom De Minaurjem, OP Avstralije je končal v polfinalu, ko ga je v polfinalu pod hladno prho poslal Jannik Sinner. Še eno zaušnico je prejel v Indian Wellsu, ko ga je presenetljivo premagal Italijan Luca Nardi, predstava na monaškem pesku pa je bila nekaj povsem drugega.

"Da, moji občutki so bili odlični. Mislim, da je bila ocena ljudi prava, da je bil to eden boljših dvobojev, ki sem jih imel tukaj v zadnjih letih. Veste, zadnjih šest ali sedem let nisem bil sposoben dobro začeti turnirja, vedno sem se nekako boril."

"Ne prehitevajmo in ne polagajmo prevelikih upov"

Šestintridesetletni teniški zvezdnik vseeno poudarja, da je to šele začetek turnirja in da je bil to le en dvoboj. Upa, da bo tudi v nadaljevanju turnirja ostal osredotočen in bo tudi naslednji dvoboj lahko tako dobro odigral. Zaveda se, da bodo dvoboji v nadaljevanju samo še težji, prav tako tudi nasprotniki.

Nenad Zimonjić in Novak Djokovic's box as coach for the first time. pic.twitter.com/Zp1HASF6Pl — Tennis Channel (@TennisChannel) April 9, 2024

"Zelo zadovoljen sem, kako sem se danes (torek, op. p.) počutil na igrišču in kako sem udarjal žogico. Mislim, da so se dva ali trije tedni treningov obrestovali. Imel sem dober sklop treningov z Zimonjićem in ekipo. Veliko ur smo posvetili igri, gibanju in stvarem, ki na prvih turnirjih tega leta niso ravno delovale. Odličen začetek. Ne prehitevajmo in ne polagajmo prevelikih upov. To je bil le en dvoboj, a glede na to, kako sem se počutil, sem res zadovoljen," je na novinarski konferenci povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

