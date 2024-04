Alcaraz odpovedal nastop, gladka zmaga za Đokovića

Po Rafaelu Nadalju je nastop na vsako leto zelo močnem in cenjenem masteru v Monte Carlu zdaj odpovedal še en španski teniški as Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz je odpovedal nastop na turnirju v Monte Carlu. Vzrok je težava s poškodbo desne roke, je Španec, tretji na svetovni lestvici, sporočil na družbenem omrežju X. "Vse do zadnjega trenutka sem delal in se trudil, da bi okreval po težavah z desno roko, ampak je nemogoče, da bi igral. Zelo sem se veselil. Vidimo se prihodnje leto," je zapisal Alcaraz.

Novak Đoković Foto: Reuters Tretji nosilec turnirja v Monte Carlu je bil v prvem krogu prost, v drugem pa bi se moral pomeriti s Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom. Srbski teniški as Novak Đoković, ki je prvi nosilec turnirja v kneževini, je medtem dvoboj drugega kroga že odigral in v torek popoldne tudi zanesljivo zmagal. Rusa Romana Safijulina je premagal s 6:1 in 6:2. Sta pa v prvem krogu med drugim izpadla švicarski veteran Stan Wawrinka in španski tenisač Alejandro Davidovich Fokina.

Monte Carlo, ATP masters 1000:



1. krog:

Alex De Minaur (Avs/11) - Stan Wawrinka (Švi) 6:3, 6:0;

Zhang Zhizhen (Kit) - Marcos Giron (ZDA) 6:4, 3:6, 6:3;

Roberto Bautista (Špa) - Facundo Díaz (Arg) 6:2, 6:4;

Miomir Kecmanović (Srb) - Matteo Berrettini (Ita) 6:3, 6:1;

Sebastian Korda (ZDA) - Alejandro Davidovich (Špa) 6:1, 6:2;

Hubert Hurkacz (Pol/10) - Jack Draper (VBr) 6:4, 3:6, 7:6 (2);



2. krog:

Novak Đoković (Srb/1) - Roman Safijulin (Rus) 6:1, 6:2.