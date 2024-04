Zaskrbljenost je vse večja. Kaj je glavna težava?

Navijači Rafaela Nadala so v zadnjih mesecih lahko upravičeno zaskrbljeni glede španskega teniškega zvezdnika. Rafa je izpustil praktično vso lansko sezono in mnogi so z zanimanjem čakali, kaj mu bo uspelo pokazati v letošnji. A videli so bolj malo, saj je januarja v Brisbanu odigral tri uradne dvoboje, nato pa začel odpovedovati turnir za turnirjem. Nazadnje turnir v njegovem ljubem Monte Carlu, kjer je zmagal kar enajstkrat.

V letošnji sezoni so se hitro spet pojavile težave. Foto: Guliverimage

Trenutno je njegova največja težava …

Majorčan je v izjavi sporočil, da trenutno ne more igrati najboljše, čeprav vsak dan trdo trenira in ima veliko željo po vrnitvni na igrišča.

Nekaj več je povedal Toni Nadal, stric in Rafaelov nekdanji dolgoletni trener. Ta velikokrat postreže še s kakšno dodatno informacijo, saj ima še vedno vpogled v trenažni proces svojega 37-letnega nečaka. Toni je za Efe povedal, da je v Nadalovi igri trenutno največja težava servis.

"Predvsem pri serviranju, saj ko trenira, z drugimi stvarmi nima težav," a je ob tem poudaril, da bo moral odigrati kakšen turnir, če bo želel dobro igrati na OP Francije, turnirju za grand slam, kjer je slavil že 14-krat. "Ali greš stoodstotno ali pa je bolje, da ne igraš. Moraš pa igrati kakšen turnir prej, če želiš dobro igrati na Rolandu Garrosu.

Mats Wilander Foto: Guliverimage/Getty Images

Nekdanji prvi igralec sveta je prepričan, da se zelo želi vrniti

Z Nadalovo odločitvijo se strinja tudi Mats Wilander, nekdanji prvi igralec sveta, danes pa športni komentator pri Eurosportu. "Mislim, da je najboljši del, da se res trudi. Res se želi vrniti. Všeč mi je, da ne prehiteva, razen če ni blizu sto odstotkom, ker če se še enkrat poškoduje, se ne bo več vrnil," je za Eurosport povedal Wilander, ki ob vsem tem izpostavlja tudi leta. "Star bo 38 let. Ne bo se vrnil. Ni več možnosti. Ne moreš se vrniti pri 42. letih. Mislim, da igra previdno."

Rafael Nadal je v svoji karieri že 14-krat zmagal na OP Francije. Foto: Reuters

Ob vsem tem se poraja vprašanje, ali bo lahko sploh zaigral na pariškem pesku. Wilander, sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je povedal, da bi bilo dobro, da bi kralj peska, preden bi prišel v Pariz, odigral nekaj dvobojev.

"Če je na 80 odstotkih zmožnosti, bi prav rad videl, kaj lahko naredi proti ostalim igralcem. In želel bi si, da kariero konča na OP Francije. Seveda, raje bi videl, da sploh ne bi končal kariere. Ali me skrbi? Da, me. Po drugi strani pa ne, ker je sposoben trenirati. Zakaj? Ne treningu je lahko bolj sproščen kot na tekmi," je še povedal Wilander.