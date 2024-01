Šokirani Đoković mahnil proti sodnikovemu stolu #video

Novak Đoković je v polfinalu OP Avstralije izgubil proti Janniku Sinnerju, ki je slavil z izidom 6:1, 6:2, 6:7 (6) in 6:3. S tem je Italijan končal niz 33 zaporednih zmag Novaka Đokovića v Melbournu. Pravzaprav je bil Nole na OP Avstralije nazadnje poražen prvič po letu 2018. Sicer je bil Đoković med dvobojem relativno miren. Kamere so ga vendarle ujele, kako je z loparjem mahnil proti stolu glavnega sodnika.

"Ni prijetno, ampak vse zasluge dajem njemu, ker je vse naredil bolje od mene." Foto: Guliverimage

Srbski teniški zvezdnik je Sinnerju športno čestital za veliko zmago, s svojo predstavo pa je bil vse prej kot zadovoljen. Nasprotno, bil je šokiran. "To je bil eden slabših dvobojev, ki sem jih igral na turnirjih za grand slam. Ni prijetno, ampak vse zasluge dajem njemu, ker je vse naredil bolje od mene. V vseh segmentih igre. To je to. Čestitam mu."

Eden najboljših igralcev vseh časov je po tako težkem porazu težko strnil vtise. Dejal je, da bo lahko kaj več povedal čez nekaj dni. Vseeno pa je ponosen na to, kar vse mu je uspelo. "Ta niz se je moral enkrat končati. Vsaj jaz sem dal v teh pogojih vse od sebe, ko nisem igral dobro. Izgubil sem proti igralcu, ki ima možnost zmagati svoj prvi turnir za grand slam. To je zame posebno mesto, najboljše mesto za grand slam v moji karieri. Upam, da bom imel možnost vrniti se in da vsaj še enkrat igram tukaj."

Takšnih začetkov sezone Srb ni vajen. Foto: Guliverimage

Jasno je dal vedeti, da to ni začetek konca

S svojo vročo glavo je težko razmišljal, kakšni bodo njegovi naslednji koraki, saj se zanj sezona ni končala tako, kot je bil vajen. Spomnimo, da je Novak štirikrat zapored zmagal na tem turnirju. Kljub bolečemu porazu so njegovi ciliji in pričakovanja še vedno visoka.

"Ne vem, še vedno imam velika pričakovanja na drugih turnirjih za grand slam in olimpijskih igrah. Začetek sezone je, a občutek ni takšen, kot sem vajen. Vesel sem bil, da sem večino svojih sezon začel z lovoriko na turnirju za grand slam. Zdaj je to drugače, bomo videli. Ta turnir ni bil po mojih pričakovanjih, nisem bil na takšni ravni, kot je to običajno. Ampak to ne pomeni, da je to začetek konca. Videli bomo, kaj se bo zgodilo do konca sezone," je na novinarski konferenci povedal prvi igralec sveta.

Naslednja priložnost v Parizu

Novak Đoković tako ostaja pri 24. lovorikah na turnirjih za grand slam. Naslednjo priložnost bo lovil na OP Francije, kjer je zmagal "le" trikrat. Nazadnje je slavil lani. To leto bi mu lahko največji izziv predstavljal Rafael Nadal, ki se bo poskušal v Pariz vrniti v najboljši formi.

