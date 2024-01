Kaos v Melbournu, Đoković na kolenih! #video

Jannik Sinner je v velikem slogu dobil prvi polfinalni dvoboj na OP Avstralije, potem ko je na kolena spravil Srba Novaka Đokovića. Dvaindvajsetletni Italijan je v slabih treh urah in pol slavil s 6:1, 6:2, 6:7 (6) in 6:3 ter Srbu prizadejal prvi poraz na OP Avstralije po kar 2.195 dneh. Drugi polfinalni dvoboj bosta igrala Daniil Medvedjev in Aleksander Zverev.

Jannik Sinner bo prvič igral v finalu turnirjev za grand slam. Foto: Reuters

Dvoboj med Jannikom Sinnerjem in Novakom Đokovićem je bil za mnoge finale pred finalom. Gre namreč za izjemna teniška igralca, ki trenutno spadata med najboljše. Zanju je bil to sedmi medsebojni dvoboj, statistika pa je kljub današnjemu porazu še vedno na Đokovićevi strani (4:3), a je zadnja dvoboja dobil šele 22-letni Italijan. Če se je moral Đoković v uvodnih dveh krogih precej truditi, se je Sinner do polfinala sprehodil, saj ni oddal niti enega niza. Boljši je bil tudi v dvoboju s Srbom in si zasluženo priboril svoj prvi finale na turnirjih za grand slam.

Nezadovoljstvo Đokovića

"Bil je zelo težek dvoboj, začel sem zelo dobro, čutil sem, da se Novak v prvih dveh nizih ni počutil tako dobro. V tretjem nizu se je obrnilo, naredil sem nekaj napak, a skušal sem biti pripravljen tudi na četrti niz. Odlično je bilo igrati pred gledalci v tem vzdušju. Veselil sem se tega dvoboja, vedno je lepo igrati z igralcem, kot je Novak, saj se vedno ogromno naučiš. Lani sem se veliko naučil iz poraza v Wimbledonu. Vesel sem, da lahko to zmago delim z navijači in ekipo," je bil v prvi izjavi po veliki zmagi zadovoljen Sinner.

Srb je tokrat ostal brez 25. turnirske zmage na grand slamih, s čimer bi postal absolutni rekorder. Za zdaj je izenačen avstralsko legendo Margaret Court.

Nole brez možnosti, prvi niz je trajal le 38 minut

Sinner je uvod dvoboja začel izjemno, medtem ko Đoković nikakor ni našel svojega ritma. V uvodnih igrah dvoboja se je iz Đokovićevega tabora slišalo, naj bo aktivnejši z nogami in naj gre z rokami bolj naprej. Sinner je že na začetku povedel s 3:0. Italijan tudi v nadaljevanju ni popuščal, medtem ko je bil Đoković neprepoznaven. Srb je v uvodnem nizu dobil le eno igro. Končal se je s 6:1 za Sinnerja, trajal pa je le 38 minut.

Jannik Sinner (+190 ML) posts a breadstick in the first set against Novak Djokovic (-240 ML)



Sinner now the favorite at +150 to win the Australian Open whilst Novak moves to +170



pic.twitter.com/zGeA71MSaN — Barstool Gambling (@stoolgambling) January 26, 2024

Foto: Guliverimage

Drugi niz se je začel podobno kot prvi, potem ko je Sinnerju že v tretji igri uspel brejk in je povedel z 2:1. Spet je bilo slišati nasvete iz Đokovićevega tabora: "Pojdi točko za točko …" V peti igri je Beograjčan pokazal znake boljše igre in zdelo se je, da je našel svoj servis (3:2). A smo v nadaljevanju spet gledali napako za napako. Še srbski navijači, ki so prišli v velikem številu, so obnemeli. V šesti igri se je Đoković spet znašel v težavah. Še drugič je izgubil igro na svoj servis in zaostajal že s 5:2. Sinner je dobil naslednjo igro na svoj servis in po 38 minutah s 6:2 dobil drugi niz.

Đoković v tretjem nizu rešil zaključno žogo Italijana

Izjemno izenačen je bil tretji niz, v katerem sta igralca zadržala igre na svoj servis. Odločila je podaljšana igra, ki jo je bolje začel Đoković in povedel z 2:0, a je Sinner odgovoril z zaporednima točkama. Tako imenovani mini brejki so si za tem sledili kot po tekočem traku. Po zaostanku z 2:4 je Sinner odgovoril s tremi zaporednimi točkami. Ob asu za vodstvo s 6:5 je imel Italijan na servis Đokovića na voljo prvo zaključno žogo v dvoboju, a se je Srb rešil in nato nanizal še dve zaporedni točki ter tretji niz dobil po podaljšani igri s 7:6 (8:6).

Novak's back, alright! You can't count out the champ 👑 It's 6-1 6-2 6-7(6). @DjokerNole SAVES a match point on his way to sealing the third set 🧊#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/UBDpBXKKyW — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024

Sinner iz 0:40 do brejka in velike zmage

Đoković je v četrtem nizu serviral za izenačenje na 2:2, v četrti igri vodil že s 40:0, a je Sinner odgovoril s kar petimi zaporednimi točkami na servis in s prednostjo brejka povedel s 3:1. Zatem je Sinner suvereno dobil vse igre na svoj servis, Đoković je na drugi strani večkrat izgubil živce, z loparjem udaril tudi ob sodniški stol, a Italijana to ni zmedlo. Izkoristil je svojo drugo zaključno žogo v dvoboju, četrti niz je dobil s 6:3 ter se po treh urah in 22 minutah veselil velike zmage s 3:1 v nizih.

Sinner je dobil zadnja dvoboja z Đokovićem. Foto: Reuters

Medvedjev in Zverev se dobro poznata

Za njima bosta na osrednje igrišče stopila Daniil Medvedjev in Aleksander Zverev. Igralca se že zelo dobro poznata, saj sta igrala že 19 dvobojev. Izid v zmagah je 12:7 za Rusa, ki je na OP Avstralije že dvakrat igral v finalu, medtem ko Zverev dlje od polfinala v deželi tam spodaj ni prišel.

Daniil Medvedjev je že dvakrat igral v finalu OP Avstralije. Foto: Guliverimage

OP Avstralije, polfinale Jannik Sinner (Ita, 4) : Novak Đoković (Srb, 1) 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3;

Danill Medvedjev (Rus, 3) – Aleksander Zverev (Nem, 6)

