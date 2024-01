Đokoviću in Sinnerju se je po dolgih petih nizih pridružil Medvedjev

Carlos Alcaraz, drugi nosilec turnirja, se je do četrtfinala prebil brez večjih težav, saj je do zdaj oddal le en niz. V četrtfinalu bo njegov nasprotnik Aleksander Zverev, šesti nosilec turnirja. Nemec in Španec sta do zdaj igrala sedem medsebojnih dvobojev, statistika pa je na strani Zvereva (4:3). V Avstraliji še nista igrala.

OP Avstralije, četrtfinala, ATP Danil Medvedjev (Rus, 3) : Hubert Hurkacz (Pol, 9) 7:6 (4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 Aleksander Zverev (Nem, 6) – Carlos Alcaraz (Špa, 2)

Preberite še: