Đokoviću razmere niso ustrezale, a je vseeno zmagal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novaku Đokoviću visoka vročina in vlaga ne ustrezata.

Novaku Đokoviću visoka vročina in vlaga ne ustrezata. Foto: Guliverimage

V torek bosta na teniškem OP Avstralije na sporedu dva četrtfinalna dvoboja. Novak Đoković je v četrtfinalu po štirih nizih premagal Taylorja Fritza in se uvrstil v polfinale prestižnega turnirja. Danes igrata še Jannik Sinner in Andrej Rubljov.

Novak Đoković po dvoboju. Intervjuval ga je Nick Kyrgios, ki je trenutno poškodovan. Srb mu je zaželel čimprejšnjo vrnitev. Foto: Guliverimage

Utrujen in izčrpan sem

Pred dvobojem so se bolj kot nasprotnika omenjale vremenske razmere, ki Beograjčanu niso ustrezale. Bilo je zelo vroče, prav tako je bila vlažnost visoka. A z izkušnjami je srbskemu zvezdniku uspelo streti Američana in zasluženo se je uvrstil v svoj že 11. polfinale na OP Avstralije, skupno je to že 48. polfinale na turnirjih za grand slam.

"Igral je vrhunsko, zadeval je blizu črt in me silil, da sem v igri. Težko je bilo najti tajming, sonce je bilo močno. Utrujen in izčrpan sem. Velik aplavz za Fritza, zaslužil si ga je. Igral je fantastično," je takoj po dvoboju povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Novak Đoković med premorom. Foto: Guliverimage

Sprva smo lahko videli zelo izenačen prvi niz, ki ga je odločila podaljšana igra. Taylor Fritz je imel v 12. igri uvodnega niza celo dve točki za niz, a ju ni uspel izkoristiti. Nato je prišla na vrsto podaljšana igra, kjer je pobudo takoj prevzel Srb, saj je povedel s 4:0. Tega vodstva Novak ni izpustil ter prvi niz dobil po uri in 26 minutah.

V drugem nizu že v prvi igri brejk, ta je bil tudi odločilen

V drugem nizu smo lahko spet spremljali vrhunski tenis, potem ko sta igralca pokazala nekaj odličnih potez. Drugi niz je dobil Taylor Fritz. Američan je desetkratnemu zmagovalcu OP Avstralije že v prvi igri odvzel servis. Te prednosti ni zapravil vse do konca niza, čeprav se je nekajkrat na svoj servis znašel v težavah. Drugi niz se je končal z izidom 6:4 in je trajal 59 minut.

Taylor Fritz je bil v tretjem nizu nemočen. Foto: Guliverimage

Ekspresni tretji niz

Tretji niz se je odvijal veliko hitreje kot uvodna. Vse pa v korist 36-letnega Beograjčana. Ta je sprva Američanu vzel servis v drugi igri in povedel z 2:0. Nato mu je še enkrat uspelo v osmi igri, ko je povedel s 6:2 in tretji niz dobil po 39 minutah.

V četrtem, odločilnem nizu smo videli podobno zgodbo kot v tretjem nizu. Zadnji niz je Đoković dobil s 6:4 in po slabih štirih urah (3:38) zasluženo slavil še eno veliko zmago.

Pozneje še poslastica med Italijanom in Rusom

Drugi dvoboj bosta igrala Jannik Sinner in Andrej Rubljov. Italijan in Rus se že dobro poznata, potem ko sta igrala šest medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je 4:2 za Sinnerja, ki na letošnjem OP Avstralije še ni oddal niza.

OP Avstralije, četrtfinale: Novak Đoković (Srb, 1) – Taylor Fritz (ZDA, 12) 7:6 (3), 4:6, 6:2, 6:3

Jannik Sinner (Ita, 4) – Andrej Rubljov (Rus, 5)

Preberite še: