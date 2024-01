Niz senzcij v Avstraliji se nadaljuje #video

Triindvajsetletna Dajana Jastremska, ki je februarja 2022 na pobudo staršev s sestro zapustila Ukrajino, je premagala Belorusinjo Viktorijo Azarenka s 7:6 (6) in 6:4. V boju za polfinale se bo zdaj pomerila z Lindo Noskovo, ki je napredovala po predaji Ukrajinke Eline Svitoline.

"Zdi se mi, kot da bi mi srce skočilo iz telesa," je po tekmi v areni Rod Laver popolnoma pretresena povedala Jastremska. Zdelo se je, kot da je igro izgubila 20-krat. "Neverjetno. Mislim, da sem zmagala samo zato, ker sem odlična borka."

