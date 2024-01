Alcaraz ekspresno prek Srba, Zverev se je rešil po štirih urah

Znani so vsi četrtfinalisti OP Avstralije. Ob dvakratnem polfinalistu Melbourna, Rusu Danilu Medvedjevu, so si napredovanje zagotovili drugi nosilec Carlos Alcaraz, Hubert Hurkacz in Alexander Zverev, ki je odpor Camerona Norrieja strl šele po podaljšani igri v petem nizu.

Carlos Alcaraz in Miomir Kecmanović sta lani v Miamiju odigrala eno najboljših tekem sezone, na kateri je Španec v odločilnem nizu zmagal po podaljšani igri, tokrat je Alcaraz s srbskim tekmecem opravil ekspresno, v manj kot dveh urah, brez izgubljenega niza.

Prva dva je dobil s 6:4, v tretjem pa je tekmecu zavezal kravato. Alcaraz se bo za polfinale pomeril z Nemcem Aleksandrom Zverevom. "Če bom igral tako, kot sem danes, bom imel svoje priložnosti. Prav veselim se tega dvoboja," je dejal 20-letnik.

Na drugi strani je Zverev na igrišču preživel več kot štiri ure, preden je Britanca Camerona Norrieja premagal s 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (3) in se tretjič v karieri zavihtel med najboljših osem.

Norrie si je z osmino finala že priboril največji uspeh na Australian Open, kaj lahko pa bi se razvilo drugače, če Nemcu v odločilni podaljšani igri ne bi uspelo osvojiti šestih točk zaporedoma za vodstvo z 8:2. Ob tem velja dodati, da ga je na kratko prekinil navijač, ki je na igrišče vrgel letake. Kasneje se je izkazalo, da je bil na letakih poziv v podporo Palestincem.

Alexander Zverev se je proti Cameronu Norrieju močno namučil. Foto: Guliverimage

"Samo vesel sem, da sem zmagal. To je grand slam, kjer vsi pokažejo vse, kar znajo," je po tekmi dejal Nemec, ki je pet nizov potreboval že v drugem krogu proti slovaškemu kvalifikantu Lukašu Kleinu.

Medvedjev je s 6:3, 7:6 (4), 5:7 in 6:1 po več kot treh urah igre izločil 69. igralca sveta, Portugalca Nina Borgesa. "Pred to tekmo sem se počutil stoodstotno," je dejal Medvedjev, finalist v letih 2021 in 2022, ko je izgubil proti Novaku Đokoviću in Rafaelu Nadalu. "Ampak Nuno me je prisilil, da sem tekel po igrišču v tretjem nizu, zato sem zamudil malo preveč, bil sem precej mrtev, če sem iskren. V četrtem nizu mi je uspelo dvigniti raven energije," je dodal ruski igralec, ki se bo za uvrstitev med štiri pomeril s Hurkaczem.

Danil Medvedjev je uspešno preskočil portugalsko oviro. Foto: Guliverimage

Slednji je končal sanjski niz francoskega igralca Arthurja Cazauxa s 7:6 (6), 7:6 (3) in 6:4 in napredoval v svoj prvi četrtfinale OP Avstralije. "Arthur je tako odličen tekmovalec, čestitam mu za čudovit niz tukaj," je dejal Hurkacz. "Dobro sem serviral in tudi on je dobro serviral, zato sem moral ostati agresiven. Res sem zadovoljen z današnjim nastopom."

OP Avstralije, 4. krog (ATP):



Hubert Hurkacz (Pol/9) - Arthur Cazaux (Fra) 7:6 (6), 7:6 (3), 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/3) - Nuno Borges (Por) 6:3, 7:6 (4), 5:7, 6:1;

Alexander Zverev (Nem/6) - Cameron Norrie (VBr/19) 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (3);

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:4, 6:4, 6:0.

