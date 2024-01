Predvajala sta v živo, je izpolnila obljubo? #video

Morgan Riddle morda ni pojedla celega kozarca Vegemita, vendar je vsaj poskusila. Fritz je v izjemno napetem dvoboju v tretjem krogu OP Avstralije premagal Stefanosa Cicipasa 7-6 (7-3), 5-7, 6-3, 6-3. Posledice te zmage je najbolj čutila Morgan Riddle.

Taylor je dvoboj začel zelo samozavestno. Po zmagi je svoji ekipi dejal: "Rekel sem vam." Ko so ga v pogovoru na igrišču vprašali, kaj je mislil s tem, je 26-letnik odgovoril, da je svoji ekipi pred dvobojem dejal, da ve, da bo zmagal.

Morgan Riddle said she would eat a jar of Vegemite if Fritz won his match against Tsitsipas



Fritz just had some Vegemite hand delivered to him so she can fulfil that promise 😂😂 pic.twitter.com/m2gMxsZezC