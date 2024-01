Po Američanki Coco Gauff in Belorusinji Arini Sabalenki se je med najboljše štiri v ženskem delu odprega prvenstva Avstralije v tenisu uvrstila še Ukrajinka Dajana Jastremska. V dveh nizih je premagala češko najstnico Lindo Noskovo (6:3 in 6:4), ki je na poti do četrtfinala poskrbela za največje presenečenje turnirja ter izločila prvo nosilko Igo Swiatek. Za zadnjo polfinalno vozovnico se bosta pomerili Kitajka Qinwen Zheng in Rusinja Ana Kalinskaja.