Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hsieh Su-wei in Jan Zielinski

Hsieh Su-wei in Jan Zielinski Foto: Guliverimage

Tajvanka Hsieh Su-wei in Poljak Jan Zielinski sta zmagovalca odprtega teniškega prvenstva Avstralije med mešanimi dvojicami. V današnjem finalu v Melbournu sta s 6:7 (5), 6:4 in 11:9 ugnala Američanko Desirae Krawczyk in Britanca Neala Skupskija.