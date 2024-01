Ženska poslastica: jo lahko ustavi 19-letna Američanka?

Tako Coco Gauff kot tudi Arina Sabalenka sta se do polfinala prebili brez večjih težav. Prva je do polfinala oddala le en niz, medtem ko Sabalenka še ni oddala niza. Pravzaprav je Belorusinja z vsemi tekmicami pometla in mnogi se sprašujejo, kdo bi jo lahko sploh ogrozil. Je to morda šele 19-letna Američanka?

Obe igralki imata v svoji vitrini že lovoriko s turnirja za grand slam. Arina Sabalenka brani lansko zmago na OP Avstralije, medtem ko je Coco Gauff zmagala lani na OP ZDA. Igralki sta do zdaj igrali šest medsebojnih dvobojev. Boljši izkupiček ima Američanka, ki v zmagah vodi s 4:2.

Drugi polfinalni dvoboj bosta igrali Ukrajinka Dajana Jastremska in Kitajka Qinwen Zheng. Prva piše posebno zgodbo, saj se je na turnir uvrstila skozi kvalifikacije, zdaj pa se bo borila za veliki finale. Jastremska bi lahko postala šele druga igralka v zgodovini, ki je kot kvalifikantka zmagala turnir za grand slam. To je pred tem leta 2021 uspelo Emmi Raducanu.

OP Avstralije, WTA, polfinale Coco Gauf (ZDA, 4) – Arina Sabalenka (Blr, 2) Dajana Jastremska (Ukr) - Qinwen Zheng (Kit, 12)

