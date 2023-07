Skrivnost, ki je na dan prišla šele čez leta

V nedeljo bo v Wimbledonu veliki finale, ko se bosta med seboj pomerila Carlos Alcaraz in Novak Đoković. Na letošnjem turnirju nista igrala legendarna Roger Federer in Rafael Nadal, ki sta zadnja leta polnila teniške tribune in prikazala izjemne dvoboje. Med ene večjih, če ne celo največjih obračunov spada finalni dvoboj leta 2008 v Wimbledonu, ki ga je po petih nizih s 6:4, 6:4, 6:7(5), 6:7(8), 9:7 dobil Rafael Nadal in tako prekinil veliko prevlado Švicarja na sveti travi. Foto: Guliverimage

Tistega leta sta bila prvi in drugi nosilec turnirja, pred tem pa sta osvojila 14 od 16 turnirjev za grand slam. Leta 2008 sta se že tretje leto zapored srečala v finalu Wimbledona, pri čemer je Federer zmagal na obeh predhodnih dvobojih.

Nadal nato ni osvojil le svoje prve zmage v Wimbledonu, ampak se je prvič v svoji karieri zavihtel na vrh lestvice ATP. Pred tem je tri leta lovil Federerja na prvem mestu, čeprav je imel proti Švicarju boljši izkupiček z medsebojnih dvobojev.

Čestital mu je tudi takratni španski prestolonaslednik. Foto: Guliverimage

Nad Wimbledonom se je že spuščal mrak in malo je manjkalo, pa bi glavni sodnik dvoboj prekinil in njegovo nadaljevanje prestavil na ponedeljek. To se na koncu ni zgodilo, saj je Španec slavil po petih nizih z izidom 6:4, 6:4, 6:7(5), 6:7(8), 9:7. S tem je Nadal prekinil niz petih zaporednih zmag Federerja v Wimbledonu. Dvoboj je bil napet in dramatičen do zadnje točke. Ta zmaga je bila za Nadala ena največjih v njegovi profesionalni karieri, saj je premagal Federerja, ki je bil v Wimbledonu pravi vladar trave.

Po zmagi je Rafa fizično izčrpan padel na hrbet. Pritekle so solze sreče, nato se je obrnil, dvignil na noge ter se s Federerjem rokoval pri mreži. A Majorčan je želel ta trenutek deliti s svojimi najbližjimi, ki so ga spremljali v loži. Prišel je do njih, jih objel, nato pa, kar je bilo nekoliko nenavadno, stopil čez streho do kraljeve lože, kjer mu je čestital takrat španski prestolonaslednik. Bil je izjemen obračun med dvema velikanoma teniške igre, ki je navdušil svet in se zapisal v zgodovino teniških dvobojev.

Rafael Nadal in Roger Federer sta se vedno spoštovala. Foto: Guliverimage

Federer se je vedel precej nenavadno

Nadalov načrt pred tekmo je bil precej preprost. Nasprotniku je žogice vseskozi pošiljal na bekhend. Pri tem ni popuščal in tako poskušal Federerja spravljati pod pritisk, mu s tem razbijati ritem in ga spravljati v obup. Očitno mu je to dobro uspevalo.

Nadal se spominja, da je bil Federer v tistem dvoboju veliko bolj nervozen kot kadarkoli prej. "Eden izmed navijačev mu je s tribun zavpil: 'Dajmo, Roger!' Federer se je takrat obrnil proti navijaču in mu odvrnil: 'Utihni!'" To je Nadal zapisal v svoji knjigi in dodal, da to nikakor ni bil podobno Federerju.

V slačilnici je miril svojega strica

Rafa je imel že v četrtem nizu možnost za zmago, a mu ni uspelo. Če je prva prekinitev dvoboja zaradi dežja pomagala Federerju, je druga prekinitev pomagala Špancu. "Ker sem zapravil svojo priložnost v četrtem nizu, sem postal še odločnejši." Njegov takratni trener in stric Toni Nadal je bil prepričan, da je dvoboj izgubljen, dokler mu Nadal v slačilnici ni rekel: "Sprosti se, ne skrbi. Miren sem in vem, da zmorem."

Maria Francisca Perello je mislila, da se tisti dvoboj ne bo nikoli končal. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Mislila, da se ne bo nikoli končalo

Ko sta se vrnila na igrišče, se je nad osrednjim igriščem spuščal mrak in nekateri so mislili, da bo dvoboj trajal v nedogled. Med njimi je bila tudi Maria, takrat dekle, danes pa žena Rafaela Nadala. "V nekem trenutku sem mislila, da se dvoboj ne bo nikoli končal. Mislila sem, da se ne bi smel končati. Nočemo zmagovalca. Želimo si dva zmagovalca. Ustavimo to, jima naslednji dan dajmo dve lovoriki in spet bosta začela prihodnje leto."

V petem nizu, pri izidu 7:7, je glavni sodnik turnirja Andrew Jarrett odločil, da bosta igrala le še dve igri, nato pa bodo zaradi mraka dvoboj prekinili. A Rafa je imel druge načrte. V tistih dveh igrah je Federerju naredil "break" in se na koncu zasluženo veselil ene največjih zmag v karieri.

"Nemogoče je opisati. Res sem vesel. Nekaj neverjetnega je, da sem zmagal tukaj. To so sanje. Kot otrok sem vedno sanjal, da bom igral tukaj. Zmaga za kateregakoli igralca tukaj je nekaj neverjetnega. Še sploh za španskega, ker tukaj nismo velikokrat zmagali," je po štiri ure in 48 minutah dolgem dvoboju razlagal Nadal.

Dolgo časa ni povedal skrivnosti s tistega dvoboja. Foto: Guliverimage

Več kot deset let po veliki zmagi je Nadal razkril nekaj, česar do takrat ni vedel nihče razen ožje ekipe. Španec je imel že od nekdaj težave s stopalom, a pred tistim finalom je imel nogo zaradi anestezije povsem omrtvičeno.

"Tega nisem nikoli povedal, toda v finalu leta 2008 sem moral igrati z omrtvičeno nogo od začetka dvoboja. Več dvobojev sem moral igrati z omrtvičeno nogo. Brez anestezije nisem mogel igrati," je dolga leta po epski zmagi razkril 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Oba glavna akterja letos v Wimbledonu ne igrata. Roger Federer je lani končal svojo športno pot, medtem ko je Rafael Nadal zaradi poškodbe izpustil letošnji turnir v Londonu. Pravzaprav se je že začel pripravljati na novo sezono, ki bo po vsej verjetnosti njegova zadnja.

