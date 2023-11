Poškodba kazahstanske zvezdnice Sloveniji na stežaj odpira vrata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska teniška reprezentanca je na pragu zgodovinskega dosežka. V petek ob 10. uri jo na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King v Sevilli čaka obračun s Kazahstanom, celo poraz pa ji zagotavlja prvo mesto v skupini in nastop med štirimi najboljšimi reprezentancami na svetu.

Skupinski del tekmovanja se za Slovenijo odvija sanjsko. Uvodni dan sta Kaja Juvan in Tamara Zidanšek poskrbeli za zmago proti Avstraliji, danes pa je Avstralija premagala Kazahstan z 2:1, kar pomeni, da lahko Slovenija v petek izgubi z 1:2, a če ob tem v izgubljenih partijah dobi še en niz, v krogu treh ekip osvoji prvo mesto v skupini in se v polfinalu v soboto sreča z Italijo.

Kaj se dogaja s četrto igralko sveta?

Sloveniji gre na roko, da za Kazahstan verjetno ne bo nastopila prva zvezdnica finalnega turnirja, četrta igralka sveta Jelena Ribakina. Danes proti Avstraliji ni igrala zaradi poškodbe hrbta. Mesto prve igralke je tako zasedla Julija Putinceva, 69. na lestvici WTA, kot druga pa je nastopila 814. Ana Danilina.

Njena kapetanka Jaroslava Švedova je bila na novinarski konferenci po porazu z Avstralijo skrivnostna glede nastopa Jelene Ribakine – dejala je, da je igralka z zaključnega turnirja v Cancunu prišla s poškodbo zaradi neprimerne podlage na igriščih, dejstvo pa je, da Ribakina ta teden v Sevilli še ni trenirala.

Prva zvezdnica kazahstanske reprezentance Jelena Ribakina se spopada s poškodbo. Foto: Reuters

Ana Danilina je danes izgubila po dveh tesnih nizih, Putinceva pa je bila prepričljiva z 2:0. Isti igralki sta nastopili tudi v dvojicah in izgubili z 1:2. V ekipi Kazahstana sta še Žibek Kulambajeva (515.) in Aružan Sagandikova (751.). Postavi bosta znani uro pred dvobojem.

Slovenke so pripravljene na vse scenarije

V slovenskem taboru se z računicami in ugankami ne ukvarjajo pretirano, jasno jim je, da so korak od zgodovinskega dosežka in da jih zmaga zagotovo pelje v polfinale.

"Pripravili se bomo na različne scenarije oziroma igralke, seveda pa bo največ odvisno od naju s Tamaro. Dobro se počutim, vem, da se bom borila do konca in dala vse od sebe," je po današnjem treningu na stadionu La Cartuja dejala Kaja Juvan. "Od prve tekme vlada v naši ekipi tekmovalni ritem. Danes sva res opravili dober trening s Tamaro, jutri pa nas čaka druga tekma. Tudi tokrat se bomo morali pripraviti na več kot le eno igralko. Ne vemo še, kako bodo igrali jutri," je še povedala za Teniško zvezo Slovenije (TZS).

Slovenke so pripravljene na vse scenarije. Foto: ITF

"Za nas je velik uspeh že to, da smo se uvrstili na zaključni turnir, če pridemo v polfinale, pa bo to res zgodovinsko. Pomemben je vsak dvoboj, tega se dobro zavedamo, zato moramo ostati zbrani in verjeti, da nam lahko uspe," je dodala 22-letna Ljubljančanka, ki zaseda 104. mesto na svetu. Tamara Zidanšek je šest mest pred njo.

Največji ekipni uspeh je Slovenija dosegla leta 2003, ko je v Portorožu v četrtfinalu svetovne skupine tedanjega pokala Fed izgubila proti Rusiji.

"Na treningu je bilo znova zelo sproščeno, a tudi osredotočeno. S Kajo res igrava dobro, obe imava visoko raven tenisa. Na treningu preizkušaš tudi nove stvari. Treninga je bilo ravno dovolj. Imamo lepo priložnost, vendar je vse, kar naredimo, za nas nek bonus. Ves čas želimo ostati pozitivni, takšno razmišljanje je zelo pomembno. Opazujem druge reprezentance. Ne zdijo se mi tako povezane, kot je naša. Mi navijamo ob vsaki točki, se veselimo z navijači. To je naša prednost. Sama sem pripravljena na obe tekmici, tako na Ribakino kot tudi Putincevo. Za obe imam načrt, ko bom izvedela, s katero igram, pa bom uporabila ustrezno taktiko," pa pred pomembnim dvobojem razmišlja Tamara Zidanšek.

Foto: ITF

Kapetan ni v dilemi

Kapetan Slovenije Andrej Kraševec ni v dilemi. Prva bo nastopila Kaja Juvan, nato Tamara Zidanšek, glede dvojice pa se bo odločil po prvih dveh partijah.

"Ne smemo se ozirati na težave Kazahstana, saj se lahko stvari hitro obrnejo v drugo smer. Dati moramo svoj maksimum in upati, da se nam bo izšlo. Jaz verjamem v zmago, ki nas bo popeljala med štiri najboljše ekipe v tekmovanju, ki se ga je letos udeležilo 134 držav," je povedal Kraševec. "Gremo na zmago. Brez filozofiranja. Danes nas čaka še analiza tekmeca. Danes njihova prva igralka Ribakina ni igrala, kako bo jutri, pa bomo izvedeli eno uro pred začetkom dvoboja. A mi se s tem ne ukvarjamo, razmišljamo le o svoji igri. Mi se bomo prilagodili, taktika bo pripravljena. Zadnja dva dni smo dobro trenirali, Kaja in Tamara sta res dobro razpoloženi na igrišču," je še povedal za TZS.

