Nora športna zgodba: le kje bi pristal, če ne bi bilo tega dekleta

Pred petimi leti se je v Wimbledonu pisala prav posebna teniška zgodba, zgodba za filmsko uspešnico. Zanjo je poskrbel britanski teniški igralec Marcus Willis, ki se je prikazal od nikjer in tiste dni v letu 2016 uresničil svoje sanje, za kar pa je bila v veliki meri zaslužna tudi Jenny Bate, ki je zdaj njegova žena. Verjetno je bil to eden redkih trenutkov, ko so bili britanski navijači na wimbledonskem osrednjem igrišču povsem na strani domačega igralca.

Marcus Willis je že kot mladinec veljal za enega najbolj perspektivnih teniških igralcev. Na lestvici ITF je bil uvrščen med najboljših petnajst igralcev, v preteklosti pa je bil celo najboljši mladinec v Veliki Britaniji. Zaradi najstniške vihravosti in nediscipline se je njegova profesionalna teniška kariera oddaljila. Komentator je na enem od turnirjev ostal brez besed, ko si je Willis ob premoru spil kokakolo in pojedel čokolado Snickers. Kljub temu da pa mu nikoli ni uspelo prebiti se med najboljše, a je doživel tisto, kar doživi le redkokateri igralec. Na osrednjem igrišču v Wimbledonu je namreč igral proti Rogerju Federerju.

Časi, ko je še med odmorom pil kokakolo in jedel čokolado Snickers.

Foto: Guliverimage

Ko ga je čez čas srečala pamet, je našel motivacijo, da izkoristi svoj potencial. Na začetku leta 2016 so ga ustavile poškodbe, kar se je poznalo tudi na lestvici ATP (772. mesto). Vseeno je vztrajal. Zjutraj je treniral, popoldne pa poučeval tenis. Delal je v Warwick Boat Clubu, kjer je dobil 30 funtov (34 evrov) na uro. Začel je razmišljati tudi o tem, da bi tenis opustil, se preselil v ZDA in se zaposlil kot trener v Philadelphii.

Odločil se je, pri tem ga je spodbujalo tudi njegovo dekle, da bo vseeno poskusil v predkvalifikacijah za uvrstitev v Wimbledon. Zaradi tega je moral odpovedati ure učenja. "Moral sem odpovedati nekaj ur inštrukcij tenisa," se je pošalil novinarjem. "Vsi so bili razumevajoči in so mi samo rekli: 'Ne bodi neumen. Pojdi in vso srečo'." Posvetil se je treningu in vložil veliko truda, da je prišel do tega uspeha.

Imel je tudi zelo glasne navijače.

Čez noč je postal svetovna zvezda

Po treh zmagah se je uvrstil v kvalifikacije najprestižnejšega turnirja, kjer je premagal tudi Andreja Rubleva in Daniila Medvedeva. Danes igralca prve deseterice, takrat pa sta si šele utirala pot v svetovni tenis.

Na veliko presenečenje vseh se je uvrstil na glavni turnir, a se pri tem ni ustavil. Že s tem, da se je uvrstil na glavni turnir, je v Veliki Britaniji požel veliko zanimanja in postal prava lokalna ter pozneje tudi svetovna senzacija. Williams je v uvodnem dvoboju premagal Ričardasa Berankisa, takrat 54. igralca sveta. Po tistem je zanimanje zanj eksplodiralo. In da je bila mera polna, je v drugem krogu na osrednjem igrišču igral proti Rogerju Federerju. Kaj lepšega bi se lahko zaželel takrat 772. igralec sveta?

"Bil sem predebel in pil pivo. Bil sem zguba. Pogledal sem se v ogledalo in si rekel, da sem lahko boljši od tega. Zelo trdo sem delal, a se je na koncu izplačalo," je povedal na novinarski konferenci. Uspelo mu je neverjetno, a ob tem priznal, da je imel tudi slabe dneve. Bil je tako na dnu, da se je komaj dvignil s postelje.

Roger Federer ga je ob prihodu na igrišče pustil predse. Foto: Guliverimage

Federer mu je pustil pet minut slave

Njegova pravljica se je končala v drugem krogu turnirja, ko ga je Roger Federer premagal v treh nizih (6:0, 6:3, 6:4). Švicar je po tisti zmagi dejal, da je to ena najlepših zgodb v teniškem svetu. Čeprav je bil velik favorit, mu je Švicar prepustil mesto in ga prvega spustil na osrednje igrišče. Prav tako je po tekmi vso slavo prepustil takrat 25-letnemu Willisu.

Dvoboj z Rogerjem Federerjem

Ivanišević mu je svetoval, da naj se napije in konča kariero Foto: Guliverimage/Getty Images

Nad njegovim uspehom so bili mnogi navdušeni, med njimi tudi legendarni Goran Ivanišević. Hrvat je bil Willisov idol še iz otroštva in mu je tudi čestital. Ivanišević je pred dvobojem s Federerjem dejal, da več od tega Willis ne zmore. "On je že zmagovalec. On je prva zgodba v Wimbledonu in več od tega ne zmore. Ne more premagati Federerja, čeprav bodo vsi navijali zanj. Lahko pa se napije in tako proslavi svoj uspeh. Še mene naj povabi na to avanturo. Mislim, da bi se moral sprostiti po vsem tem in končati kariero. To je to, več od tega ne zmore," je v svojem značilnem slogu povedal Ivanišević.

Foto: Guliverimage

Veliko vlogo pri tem uspehu je odigrala tudi Jenny Bate, njegovo tedanje dekle, danes pa njegova žena. Ona je bila tista, ki mu je dejala, da naj poskusi. Slabo leto po tistem, natančneje marca, sta dobila hčerko. "Misliva, da je bil otrok spočet po zmagi nad Berankisom. Bili smo v baru in šampanjec je tekel v potokih. Spila sem pol kozarca, nato se mi je zavrtelo. Pomislila sem, da je nemogoče, saj sva previdna. Vedela sem, da me Marcus namerava zaprositi, a nisem hotela, da izve, da sem noseča," je za Hello magazine povedala takrat 30-letna Jenny in razkrila, da je bila to ljubezen na prvi pogled.

Razmišljala sta, da bi otroku dala ime Roger ali kaj v povezavi z Wimbledonom, a sta se pozneje vseeno odločila, da mu bosta dala navadno ime. "Bilo je noro leto. Najprej sva se spoznala, potem se je zgodil Wimbledon in zdaj še otrok. Veliko je, ampak nikoli nisva bila srečnejša."

Marcus Willis se je po Wimbledonu vrnil na turnirje serije challenger, kjer pa ni več doživel wimbledonskega scenarija. V posamični konkurenci ni nikoli več zaigral v Wimbledonu, je pa leto za tem (2017) igral v dvojicah, kjer sta se z Jayem Clarkom prebila do osmine finala.

Foto: Guliverimage

Marca letos tudi uradno končal svojo kariero

Danes 30-letni Marcus Willis je marca letos sporočil, da bo lopar postavil v kot. "Odločitev ni bila enostavna, je pa 100-odstotno pravilno. Čas je, da rečemo igra, niz, tekma. Igral sem proti največjemu igralcu na največjem igrišču in vem, da sem si neizmerno prizadeval za uresničitev teh sanj."

Yet another winner from @Willbomb90 as Bedene (1.83) beats Moutet in straight sets ✅🤑 https://t.co/Nv2augm5Zh — Matchbook (@TeamMatchbook) June 30, 2021

Pred dnevi je napovedal zmago našega Aljaža Bedeneta

Marcus Willis sodeluje tudi s spletno stranjo Matchbook, kjer deli svoje mnenje. Med drugim je pred dnevi napovedal, da bo naš Aljaž Bedene zmagal v prvem krogu. In še kako prav je imel. Bedene je v prvem krogu po treh nizih premagal Francoza Mouteta Corentina.