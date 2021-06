Ameriški študent, ki se je požvižgal na trenerske učbenike

20. oktobra 1968 se je 21-letni ameriški študent Richard Douglas Fosbury vpisal v športno zgodovino. Svetovni javnosti je namreč prvič predstavil novo tehniko skoka v višino, ki je povsem spremenila to atletsko disciplino. Prav na ta dan je visokorasli mladenič iz Portlanda v Oregonu postal olimpijski prvak v skoku v višino in obenem postavil še nov olimpijski rekord. Preskočil je 224 centimetrov.

In zakaj je Fosbury tako poseben? Zato, ker je bil prvi, ki je skok v višino začel izvajati s hrbtom čez letvico v usločenem položaju. To pomeni, da letvice ni preskakoval s prekoračno tehniko oz. škarjicami, kot smo to počeli v nižjih razredih osnovne šole, niti na videz v nekoliko okorni tehniki skoka preko sprednjega dela trupa, ki se je razvila po škarjicah.

Tehnika preskakovanje višine, ki je danes nekaj povsem vsakdanjega in jo uporabljajo vsi, se imenuje Fosburyjev skok, Fosburyjev slog ali enostavno flop.

Od norčevanja do občudovanja

Čeprav se je javnost njegovim prvim poskusom preskakovanja višine s hrbtne strani posmehovala, pa so jo atleti hitro vzeli za svojo. Na naslednjih olimpijskih igrah leta 1972 je flop izvajala že več kot polovica tekmovalcev (28 od 40), leta 1976 pa že trinajst od šestnajstih finalistov.

193 cm visoki, na videz okorni Fosbury, je za tiste čase nenavadno tehniko skokov začel razvijati že pri 16 letih, leta 1963, saj v tehniki škarjic ni bil preveč uspešen. Njegov takratni trener Berny Wagner nad novo tehniko ni bi preveč navdušen in je svojega varovanca, ki je takrat tekmoval za atletsko ekipo Univerze Oregon State, skušal od nje odvrniti. Fosbury ga je poslušal in se poskušal vrniti k starim škarjicam, a ker je bil pri tej neuspešen, je vztrajal pri novem slogu skakanja.

Olimpijske igre v Mehiki

Še dobro. Z njim je namreč leta 1968 postal ameriški univerzitetni prvak v skoku v višino, tako v dvorani kot na prostem, in se z 21 leti kvalificiral na olimpijske igre v Mehiki.

Glede na to, da so olimpijske igre globalni športni dogodek, je Fosbury svojo revolucionarno tehniko lahko prikazal kar se da največjemu športnemu avditoriju. Odzivi v Ciudad de Mexicu na Fosburyjev flop so bili mešani.

Trenerji in športniki so za tiste čase nenavadno tehniko skoka v višino sprejeli s skepticizmom, eden od novinarjev je zapisal, da ga skok spominja na tipa, ki se nerodno zvali s tovornjaka, medtem ko so bili gledalci na olimpijskem stadionu Estadio Olimpico Universitario v Ciudad de Mexicu nad njo navdušeni.

Fosbury je skakal izjemno. Prvi tekmovalni dan ni niti enkrat podrl letvice. Vse višine je preskočil v prvem poskusu.

Še boljši je bil naslednji dan, 20. oktobra 1968. Najboljši od tekmecev. Uspešno je preskočil letvico na višini dveh metrov in 24 centimetrov, podrl olimpijski rekord in postal olimpijski prvak v skoku v višino.

Revolucija postane standard

Večina atletov je začutila, da je to tehnika, ki jim lahko prinese napredek na rezultatski lestvici. Že na naslednjih olimpijskih igrah leta 1972 v Munchnu, kamor se sam ni uvrstil, so številni vodilni skakalci v višino že uporabljali njegovo tehniko, ki je danes globalno uveljavljen standard.

John Tansley, priznani trener za skok v višino, je leta 1982 v svoji knjigi zapisal: Le redki športniki v zgodovini so v svojem športu delovali tako unikatno kot Dick Fosbury. Dobesedno ga je postavil na glavo."

Precej manj je bil nad novo tehniko navdušen večkratni svetovni rekorder v skoku v višino Valery Brumel. Atlet iz Sovjetske zveze, ki je, verjetno zaradi razočaranja, ker po težki nesreči z motorjem leta 1965 ni mogel braniti naslova olimpijskega prvaka iz leta 1964 ali svetovnega rekorda (228 cm), ali pa se je kratko malo ujel v propagando hladne vojne, je izjavil, da Fosburyjev slog predstavlja odklon, a je kmalu moral omiliti svoje besede, saj je dojel, da je večina skakalcev v višino že posvojila novo tehniko.

Valery Brumel, vzornik Fosburyja, velja za enega najuspešnejših skakalcev v višino. Postavil je šest svetovnih rekordov in leta 1964 v Tokiu osvojil naslov olimpijskega prvaka. Leto pozneje se je v nesreči z motorjem hudo poškodoval in bil blizu amputaciji desne noge. Zdravniki so naredili vse mogoče, da so mu nogo rešili. Prestal je kar 29 operacij, nogo pa so mu zdravili tudi s ti. zunanjim fiksatorjem, kar je bila takrat novost. Takoj ko se je lahko, se je vrnil na tekmovališča, a nikoli več ni dosegel ravni, na kateri je bil pred nesrečo. Kariero je zaključil leta 1970, s skokom 206 cm na lokalnem tekmovanju. V svoji drugi karieri se je preživljal kot pisatelj in igralec.

Nad bliskovitim širjenjem flopa je bil presenečen tudi Fosbury. "Mislil sem, da se bosta moje tehnike lotila eden ali dva skakalca v višino, nikoli pa si nisem mislil, da bo to postala univerzalno sprejeta tehnika," je povedal v enem od pogovorov leta 2012 in pojasnil, da so evropski trenerji potrebovali več časa, da so dojeli izvajanje nove tehnike, saj so jo videli samo na fotografijah in niso razumeli njene smiselnosti. "Še vedno sem presenečen nad vsem, kar se je zgodilo," je ponavljal Fosbury, ki je veljal za atleta, ki bo po prekinil prevlado sovjetskega atleta Valeryja Brumela in postavil nov svetovni rekord.

To mu nikoli ni uspelo in tudi sicer je bila njegova kariera dokaj kratkega daha. Na Univerzi v Oregonu so mu ponudili težko izbiro: študij gradbeništva ali atletika in Fosbury se je odločil za prvo.

Nikoli več ni skočil višje kot na olimpijskih igrah v Mehiki. Njegov rekord se je obdržal tri leta. Julija 1971 ga je podrl rojak Pat Matzdorf, ki je preskočil letvico na 229 centimetrih.

Dve leti pozneje je šlo še višje. Ameriški atlet Dwight Stones, ki je kot nadobudni 14-letni atlet spremljal olimpijske igre v Mehiki po televiziji in se navdušil nad novo tehniko skoka v višino, je leta 1973 postavil nov svetovni rekord. S Fosburyjevim skokom je preskočil letvico na 230 centimetrih.

Danes 74-letni Fosbury, ki je bil leta 1993 sprejet v hram ameriških olimpijcev, danes skok v višino spremlja le od daleč. Uspešno kariero si je zgradil v gradbeništvu in je danes solastnik gradbenega podjetja Galena Engineering v Ketchumu v ameriški zvezni državi Idaho, kjer živi od leta 1977, aktiven pa je tudi v politiki in športnih organizacijah.