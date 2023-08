Najstnica je imela vsega dovolj in svoje povedala srbski sodnici #video

Coco Gauff expressed her frustration to the chair umpire after she thought her opponent, Laura Siegemund, was slow to get ready for her serves several times. pic.twitter.com/WjXz4bskkt — ESPN (@espn) August 29, 2023

Prvi dan OP ZDA sta se v uvodnem krogu pomerili domačinka Coco Gauff in Nemka Laura Siegemund. Dvoboj je po treh nizih dobila Gauffova (3:6, 6:2, 6:4), a se je med dvobojem in tudi po njem dogajalo veliko zanimivega.

Pravzaprav je 19-letni teniški igralki v tretjem nizu pri izidu 3:0 prekipelo, saj je Laura Siegemund po njenem mnenju zavlačevala dvoboj in pogostokrat ni bila pravi čas pripravljena za igro. Zato se je Coco Gauff pritožila srbski teniški sodnici Marijani Veljović.

Nekaj časa je bila tiho, nato pa je imela vsega dovolj. Foto: Guliverimage

Ves dvoboj je bila tiho

"Nikoli ni pripravljena, ko serviram. Štirikrat je prekoračila čas in si jo opozorila le enkrat, kako je to lahko pošteno," se je med dvobojem čudila mlada teniška igralka, ki je med drugim menila, da sodnica šele šest sekund po koncu točke sporoči trenutni rezultat in da je zato videti, da hiti med točkami.

"Štirikrat si jo spregledala. Nikoli ni pripravljena! Ni ravno tako, da je točka dolga 30 udarcev. Gre za dva udarca … Igram z normalno hitrostjo. Lahko vprašaš vsakega sodnika, igram z normalno hitrostjo. Ne more tega početi pri vsaki točki. Vsi tukaj vedo, da sem bila ves dvoboj tiho … V prvem nizu je bila vsaka točka takšna. Nič nisem rekla, zdaj pa je že smešno. Ne zanima me, kaj dela pri svojem servisu, na moje servise pa mora biti pripravljena," je bruhalo iz trenutno šeste igralke sveta.

Se bo sploh še kdaj vrnila na turnir? Foto: Guliverimage

"Ampak, da tako ravnajo s tabo ..."

Na drugi strani pa je bila Laura Siegemund razočarana nad ameriški občinstvom, saj meni, da niso bili spoštljivi do nje. Spomnimo, da je Nemka v svoji karieri na OP ZDA zmagala v dvojicah in mešanih dvojicah.

"Vsako minuto, ki sem jo igrala tukaj, sem vse pustila na igrišču in potem me tako obravnavajo?" se je spraševala 35-letna teniška igralka, ki so jo na novinarski konferenci premagale solze. "V takšnem dvoboju? Poln stadion. Proti Coco, ki je zmagala na zadnjih dveh turnirjih. In po takšni moji predstavi? Zato igram tenis, ampak da tako ravnajo s tabo ... Mislim, da bi se sem vrnila samo zato, ker je to turnir za grand slam, zagotovo ne zaradi ljudi, da jim bi omogočila dobro predstavo. Če so takšni, si ne zaslužijo takšne predstave."

"Da ploskajo, ko zgrešiš prvi servis – tega enostavno ne razumem." Foto: Guliverimage

Sama je sicer priznala, da si med točkami vzame nekaj več časa, in dodala, da o tem ni nobenega dvoma. "Brez dvoma bi morala biti hitrejša … Obenem pa je to način moje igre. Sem zelo počasna. To delam zaradi sebe in ne proti nekomu drugemu. Da ploskajo, ko zgrešiš prvi servis – tega enostavno ne razumem. Zelo sem bila razočarana. Mislila sem, da grem na igrišče uživat, ampak moram reči, da ni bilo tako. In to samo zaradi občinstva," je na novinarski konferenciše dejala Laura Siegemund, ki je priznala, da ni več najmlajša igralka in da med dolgimi točkami potrebuje nekaj več časa.

