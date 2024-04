Nadal trenira v Barceloni: Bomo videli

O prihodnosti španskega teniškega asa Rafaela Nadala je bilo v zadnjih tednih veliko vprašanj in ugibanj. Ima 37 let, po poškodbah in skoraj celotni lanski izpuščeni sezoni še išče pravo formo. Letos je odigral le tri uradne dvoboje, pred dnevi je odpovedal njemu ljubi masters v Monte Carlu. A to ne pomeni, da je pred njim res konec kariere. Zdaj se je oglasil iz Barcelone, kjer trenira na pesku in se nadeja, da bo pripravljen za nastop na tamkajšnjem turnirju, ki se začne 13. aprila.

Hola desde Barcelona 👋🏻

Primer entreno… con la ilusión de estar aquí estos días previos al inicio del torneo.

Estoy aquí para ver qué tal… con las ganas de intentar jugar. Ya os iré contando.

Importante decir que no quiero confirmar que jugaré, ojalá que sí.

Ya veremos 🤞🏻 pic.twitter.com/N9cVDbO3N1 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 10, 2024

Po prvem treningu je na družabnih omrežjih zapisal: "Tukaj sem, da bi videl, kako bo. Z upanjem, da bom lahko igral." Poudarja pa: "Pomembno je, da povem, da še ne želim potrditi, da bom res igral. Upam, da bom. Bomo videli."