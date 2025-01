Anna Kournikova se zelo redko pojavlja v javnosti, tokrat pa so jo videli v Miamiju v invalidskem vozičku, ko je na nogi imela opornico. Na nekaterih fotografijah je bilo videti, da ima tudi poškodovan prst na roki. Kaj se je v resnici zgodilo s 43-letnico, za zdaj ni znano.

Anna during a family shopping session in Bal Harbour (25 January 2025)



