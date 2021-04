Đoković na strani Čeferina in Uefe: Ne sliši se dobro

"Nisem dovolj kompetenten, da bi govoril o nogometu, ampak na prvo žogo se ne sliši dobro." Foto: Guliverimage Novak Đoković je znan kot velik ljubitelj nogometa in je eden tistih, ki se že od nekdaj zavzemajo za "malega športnika". Srbski teniški zvezdnik je trenutno v Beogradu, kjer poteka teniški turnir serija ATP. Ob včerajšnji šokantni novici se tudi on ni mogel izogniti vprašanju o novonastali ligi – superligi. Njegov mnenje je jasno.

"Zadnjih 20 ali 30 let gre vse v to smer. Kdor ima denar, kupi igralce in naredi odlično ekipo. Konkurenca se oži in številnim ekipam onemogoča, da bi tekmovale na najvišji ravni z največjimi klubi. To bi zagotovo veliko pomenilo klubom z našega območja. Nisem dovolj kompetenten, da bi govoril o nogometu, ampak ne sliši se dobro. Želel bi si, da bi imelo več klubov možnost tekmovati na najvišji ravni. To daje športu draž, ki privlači navijače," so pri Novosti zapisali besede enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

Novak Đoković je soustanovitelj PTPA. Foto: Guliverimage

Đoković snovalec novega združenja, Federer in Nadal ga nista podprla

Spomnimo, da je Novak Đoković pred časom s somišljeniki ustanovil novo združenje profesionalnih teniških igralcev PTPA. Novo združenje je v teniškem svetu dvignilo kar nekaj prahu.

Njihov cilj je med drugim, da se pomaga nižje uvrščenim igralcem, torej da dobijo večji del velike teniške pogače in s tem lažje preživijo sezono. Čeprav se tenis številnim zdi sanjski šport, pa so številni igralci na robu preživetja.

Odzivi so bili različni. Nekateri so pozdravili novo združenje, medtem ko so bili nekateri odločno proti, med njimi tudi Rafael Nadal in Roger Federer, ki sta se strinjala, da je čas za enotnost, ne za delitve.

Aleksander Čeferin se je znašel v nezavidljivem položaju. Foto: Reuters

Pri tenisu se je prah kmalu polegel, pri nogometu se verjetno še nekaj časa ne bo

Čez čas se je prah glede novega teniške združenja polegel, prav zanimivo bo spremljati, kam bo pripeljala nogometna zgodba, ki ima veliko večje razsežnosti. Vendarle nogomet velja za najpomembnejšo postransko stvar na svetu.