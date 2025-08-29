Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., STA

Petek,
29. 8. 2025,
20.00

Petek, 29. 8. 2025, 20.00

OP ZDA, 6. dan (ATP)

Carlos Alcaraz gladko v treh nizih v osmino finala

M. P., STA

OP ZDA Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz, z novo pričesko, v tretjem krogu ni imel težkega dela. | Foto Reuters

Carlos Alcaraz, z novo pričesko, v tretjem krogu ni imel težkega dela.

Foto: Reuters

Drugi igralec sveta Carlos Alcaraz je na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku dosegel še tretjo zmago. S 6:2, 6:4, 6:0 je premagal Italijana Luciana Darderija in se uvrstil v osmino finala.

Na osrednjem igrišču Arthur Ashe je imel Španec Carlos Alcaraz v dvoboju z Italijanom Lucianom Darderijem nekaj težav le v drugem nizu. Alcaraz je povedel s 4:1, v sedmi igri dovolil, da mu je Darderi odvzel servis in nato poravnal na 4:4, a je Španec takoj vrnil in za drugi niz v 10. igri Italijanu še enkrat vzel začetni udarec. V drugem nizu je imel Alcaraz tudi manjše težave s poškodbo noge, po masaži desnega stegna in kolena pa se je vrnil na igrišče.

Srb Novak Đoković, ki si želi rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam, v polfinalu pa lahko igra z Alcarazom, se bo v noči na soboto po srednjeevropskem času pomeril z Britancem Cameronom Norriejem. Prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, bo tretji krog igral šele v soboto proti Kanadčanu Denisu Shapovalovu.

