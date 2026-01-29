Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Četrtek,
29. 1. 2026,
20.00

Alexander Zverev Carlos Alcaraz Novak Đoković Jannik Sinner OP Avstralije

Četrtek, 29. 1. 2026, 20.00

6 ur, 30 minut

OP Avstralije, ATP (13. dan)

Bo Đokovićeva sreča trajala do konca?

B. B.

Novak Đoković | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na teniškem OP Avstralije se v moškem delu turnirja obetata dve teniški poslastici. Najprej se bosta na osrednjem igrišču pomerila Carlos Alcaraz in Alexander Zverev, nato pa se obeta izjemen obračun med Novakom Đokovićem in Jannikom Sinnerjem.

Carlos Alcaraz | Foto: Guliverimage Carlos Alcaraz Foto: Guliverimage

Prva bosta na osrednje igrišče stopila Carlos Alcaraz in Alexander Zverev. Igralca se zelo dobro poznata, saj sta se do zdaj pomerila na 12 medsebojnih dvobojih, izid v zmagah pa je 6:6. V igri ni le finale, ampak nekaj več, saj Alcaraz lovi svojo prvo avstralsko zmago, s katero bi v vitrino postavil še zadnjo manjkajočo lovoriko s turnirjev za grand slam. Na drugi strani Zverev še vedno čaka na  prvo zmago na turnirjih velike četverice.

Jannik Sinner | Foto: Guliverimage Jannik Sinner Foto: Guliverimage Kaj lahko Đoković naredi proti Sinnerju?

Za njima se obeta še en teniški spektakel, saj se bosta udarila Jannik Sinner in Novak Đoković. Italijan je v četrtfinalu suvereno odpravil Bena Sheltona in v Melbournu ostaja neporažen že vse od leta 2023. Srb pa na turnirju, ki ga je osvojil že desetkrat, znova dokazuje, da leta zanj niso ovira. Vseeno je treba omeniti, da ima letos kar veliko sreče, saj se je v polfinale uvrstil po dveh predajah.

"To so trenutki, za katere treniraš. Zjutraj se bom zbudil in se veselil dvoboja. Če želiš zmagati, moraš prikazati najboljši tenis. V preteklosti sem proti njemu dobil ogromno lekcij, ki so me izboljšale kot igralca in kot človeka. Imamo srečo, da je Novak še vedno tukaj in pri teh letih igra neverjeten tenis," je pred obračunom povedal Italijan.

OP Avstralije, polfinale

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Alexander Zverev (Nem/3)
Novak Đoković (Srb/4) - Jannik Sinner (Ita/2)

