Federer mesto nižje, Bedene mesto višje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srb Novak Đoković je še naprej na vrhu teniške lestvice ATP. Tudi sicer v prvi deseterici ni bilo veliko sprememb, tako da še naprej drugo in tretje mesto držita Rus Danil Medvedjev in Španec Rafael Nadal. Nemec Alexander Zverev je na šestem mestu zamenjal Švicarja Rogerja Federerja, ki je zdaj sedmi. Aljaž Bedene je pridobil mesto in je 58.