Zdi se, da ima Đoković že nekaj časa dovolj tega #video

Velika trojica: Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer. Foto: Gulliver/Getty Images Še ne dolgo nazaj je Novak Đoković v svetovnem tenisu postavil nov mejnik, potem ko je postal igralec, ki je največ tednov preživel na prvem mestu lestvice ATP in tako prehitel Rogerja Federerja. Rekorde v svoji lasti imata tudi Rafael Nadal in Roger Federer. Španec in Švicar imata v svoji vitrini že 20 lovorik za grand slam, medtem ko je srbski as na letošnjem OP Avstralije dosegel svojo osemnajsto lovoriko.

Primerjati se je nehal že pred petimi leti

A zdi se, da ima Nole počasi že dovolj teh primerjav, saj, kot pravi, se ne želi primerjati z Rafo ali Federerjem ali s kom drugim. "Primerjam se sam s seboj izpred 15 let, ker v vseh drugih primerjavah se začnemo izgubljati. Ali veste, kolikokrat zaradi takšnih stvari izgubljamo živce? Kar zadeva mene, sem se s preostalimi nehal primerjati pred petimi leti," je uvodoma povedal 33-letni Beograjčan.

"Verjamem, da imata bog in vesolje za vsakega od nas načrte." Foto: Guliverimage

Verjame, da imata bog in veselje za vsakega načrt

"Ne želim se primerjati niti s Federerjem niti Nadalom. Niti sebe izpred 15 let ne želim primerjati z nekim drugim teniškim igralcem. Sploh se ne želim primerjati z nikomer," je dejal Đoković, ki pravi, da ima svojo pot in da je prav on tisti, ki se najbolje pozna. Zato ve, kaj želi ustvariti v svojem življenju ter kaj in kdo želi postati.

"Ravno zaradi teh razlogov poskušam živeti po omenjenih merilih in sprejemati vse, kar mi prinese življenje. Verjamem v življenje. Verjamem, da imata bog in vesolje za vsakega od nas načrte," so besede Srba povzeli pri essentiallysports.

Trenira v Monte Carlu, družbo mu dela tudi sin Štefan

Novak Đoković je letos odigral le turnir na OP Avstralije, potem ko se je odločil, da turnir v Miamiju izpusti in se v teh časih raje posveti družini. Trenutno se v Monte Carlu, kjer živi zadnja leta, pripravlja na sezono na pesku. Đoković si je na teniškem igrišču nekaj časa vzel tudi za svojega sina Štefana. In videti je, da se tudi Štefan dobro znajde z loparjem v roki.