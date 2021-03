Kaj se je pred leti dogajalo med Đokovićem in Agassijem?

Novak Đoković je imel v svoji karieri obdobje, ko je bil prepričan, da mora narediti spremembe v svoji ekipi. Sporazumno se je razšel z Marjanom Vajdo in maja leta 2017 najel Andrea Agassija, nekdanjega vrhunskega teniškega igralca.

Foto: Reuters

Njuno sodelovanje pa ni obrodilo sadov, saj sta sodelovala le deset mesecev. Treba je vedeti, da je v tistem obdobju Nole imel tudi velike težave s poškodbo komolca. Po vseh teh letih je Agassi razkril, kaj je bil povod, da sta se razšla.

"Imel sem željo, da mu pomagam. Moji razlogi so bili takšni, da sem verjel, da je za tenis najbolje, da Novak iz sebe izvleče najbolje. Vendar morate biti iskreni do sebe. Moj cilj je bil, da pomagam, ampak je najbolje, da se umaknem s poti, če nekomu stojim na poti, zaustavljam proces ali sem vmešavam vanj," ja za CNBC povedal nekdanji prvi igralec sveta, ki upa, da je v tem času vsaj malo pomagal Novaku.

Velikokrat se nista strinjala

"Prevečkrat sva se strinjala, da se ne strinjava in to je povsem v redu. Novak je izkoristil veliko tistega, kar sva delala, in upam, da mu je to pomagalo," je še povedal danes 50-letni Agassi, ki je v svoji karieri osvojil osem turnirjev za grand slam.

Danes odlično sodeluje z Marjanom Vajdo in Goranom Ivaniševićem. Foto: Gulliver/Getty Images

Spet je poklica Vajdo, pridružil se jim je še Ivanišević

Đoković je kmalu po razhodu znova poklical Vajdo in s slovaškim teniškim strokovnjakom sta spet začela sodelovati. S tem pa so začeli prihajati tudi rezultati. Od leta 2019 je nova pomoč v ekipi še Goran Ivanišević, legendarni hrvaški teniški igralec.

Triintridesetletni Beograjčan je letošnjo sezono začel na najboljši možen način. Sicer je do zdaj igral le na OP Avstralije, kjer je še devetič v karieri zmagal ta turnir ter skupno osvojil svojo 18. lovoriko za grand slam. V tem času je postavil nov, zgodovinski mejnik v tenisu. Postal je namreč igralec, ki je največ časa preživel na prvem mestu lestvice ATP. Njegova velika želja je, da osvoji največ turnirjev za grand slam. Trenutno jih ima v svoji vitrini 18, medtem ko jih imata Roger Federer in Rafael Nadal po dvajset.