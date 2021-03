Ponujali naj bi 60 tisoč evrov, da Đokoviću podtakne škandal

Če gre verjeti Nataliji Šćekić, srbski manekenki, se tudi v športu dogaja podtikanje škandalov. Tokrat naj bi nekateri želeli zgodbo zakuhati Novaku Đokoviću in mu s tem zagreniti zasebno in zakonsko življenje. Kako se je na koncu razpletla zgodba?

Novaku Đokoviću gre na športnem področju zelo dobro, in kakor je videti na zunaj, mu gre tudi v družinskem življenju vse kot po maslu. Kot kaže, pa obstajajo ljudje, ki bi radi srbskemu teniškemu asu zagrenili življenje.

Foto: Guliverimage

Pred dnevi je zanimivo zgodbo razkrila Natalija Šćekić, srbski fotomodel. V intervjuju za srbski medij Svet je razkrila, da so njeni menedžerji in njihovi sodelavci želeli, da nekaj časa preživi s prvim igralcem sveta, zato pa bi dobila zajetno vsoto denarja. Pravzaprav so imeli v načrtu, da bi to druženje posnela, a je vse gladko zavrnila.

"Poklical me je človek iz Beograda, ki ga poznam. Mislila sem, da je resen menedžer. Ko sva se dogovorila za sestanek, sem mislila, da me potrebuje za resen posel … Povedal mi je načrt in sprva sem pomislila, da gre za skrito kamero, in se začela smejati. Mislila sem, da gre za šalo, ampak oni so to res načrtovali. Rekli so mi, naj Đokovića odpeljem na samo in vse skupaj snemam," je uvodoma povedala Natalija.

"Nisem takšna, nisem prostitutka"

"Ponujali so mi od 50 do 60 tisoč evrov in potovanje po moji želji. Nisem takšna, nisem prostitutka. Prijelo me je, da bi ga polila z vodo, ampak sem vzela stvari in odšla. Lahko si samo predstavljam, kaj bi se zgodilo, če bi prišel takšen posnetek v javnost. Đoković si ne zasluži česa takšnega in to ne bi bilo pošteno do njega," je še povedala srbska manekenka.

Se še spomnite incidenta na OP ZDA? Foto: Gulliver/Getty Images

Že večkrat se je znašel pod neresničnimi obtožbami

Osemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je v preteklosti že večkrat soočal z neresnicami, ki so jih pisali tuji mediji. Pred OP Avstralije so se nekateri razpisali, da je Đoković od Craiga Tileyja, direktorja turnirja v Melbournu, zahteval določene ukrepe, da bi igralci imeli boljše pogoje za trening. Na koncu je bil razjasnjeno, da to niso bile zahteve, ampak samo predlogi. To je zatrdil tudi sam Tiley.

Veliko prahu je dvignil dogodek na lanskem OP ZDA, ko je Beograjčan po nesreči v vrat zadel linijsko sodnico in bil zaradi tega tudi diskvalificiran. Nekateri so pisali, da se ji ni osebno opravičil, čeprav naj bi jo po incidentu iskal, da bi se ji osebno opravičil, in se tudi pozneje zanimal, kako je z njo.

Novak Đoković je letos še devetič zmagal OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Novak Đoković je letošnjo sezono začel na najboljši mogoč način, potem ko je še devetič v karieri zmagal na OP Avstralije. Pred kratkim je podrl še enega izmed zgodovinskih rekordov, potem ko je postal teniški igralec, ki je največ tednov preživel na prvem mestu lestvice ATP. Nole ne skriva ambicij in želje, da bi v prihodnosti postal igralec z največ osvojenimi turnirji za grand slam. Pred njim sta trenutno le Rafael Nadal in Roger Federer, ki sta do zdaj zbrala 20 zmag, medtem ko jih ima sam v svoji vitrini 18.