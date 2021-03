Vseskozi od njih zahteva odgovore

Novak Đoković je pred dobrim tednom spisal teniško zgodovino, potem ko je postal teniški igralec z največ tedni (311 tednov) na prvem mestu lestvice ATP. Na vrhu je prehitel Rogerja Federerja, ki je na vrhu lestvice preživel 310 tednov. V nove rekorde sta prepričana tudi Goran Ivanišević in Marjan Vajda.

"Vedno sem verjel v ta postopen napredek v njegovi igri." Foto: Guliverimage

Po Wimbledonu se je Novaku življenje spremenilo

Še najbolj ga pozna Vajda, ki s srbskim zvezdnikom sodeluje že od leta 2006. Slovaški trener ob današnjih uspehih poudarja, da je moral Novak za te uspehe trdo garati, moral je biti potrpežljiv in velikokrat moral iti skozi marsikatero bolečino, a Vajda je vedno verjel vanj.

"Vedno sem verjel v ta postopen napredek v njegovi igri. Vse do takrat, ko je prišel do želene ravni, kot je bilo leto 2011, ko je imel izjemno sezono. Potem ko je tistega leta v Wimbledonu postal številka ena, se mu je življenje spremenilo. Ob tem me je skrbelo, da je prišel do te točke in da bo rekel: 'OK, izpolnil sem svoje sanje.' To se ni zgodilo in danes dominira, potem ko premaguje Federerja in Nadala, kar je bilo na začetku nemogoče," je povedal Vajda, ki je med drugim tudi povedal, kaj je Novaka v zadnjem desetletju najbolj spremenilo.

"Fizično je močnejši, spremenil je prehrano, dobil otroka, spremenil je svoje navade, ko je govora o treniranju. Če bo ostal zdrav, vem, da bo dosegel še veliko rekordov, saj je še zelo motiviran."

"Veliko je vzponov in padcev, pritiskov, saj finale zanj ni dovolj dober." Foto: Guliverimage

Brez pritiska je življenje dolgočasno

Leta 2019 se je ekipi pridružil tudi legendarni Goran Ivanišević. Hrvat je v tem času tudi dodal mozaik v zgodbi 33-letnega Beograjčana, ki ima v vitrini 18 lovorik za grand slam. Ivanišević je priznal, da ob Novaku tudi on postaja boljši trener.

"Vedno želi biti še boljši in ko vidim vse te izjemne rezultate, vidim, da s tem postajam še boljši trener. Seveda, to ni lahko. Veliko je vzponov in padcev, pritiskov, saj finale zanj ni dovolj dober. On stremi k rekordom, saj, če želite zmagovati, ste pod izjemno velikim pritiskom. Vseeno, brez tega pritiska je življenje dolgočasno. Novak vedno zahteva, da mu odgovarjamo na vprašanja, ki ga mučijo. In vedno moramo biti pripravljeni, da mu damo pravi odgovor," je še povedal zmagovalec turnirja za Wimbledon iz leta 2001.