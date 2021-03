Danil Medvedjev drugi tenisač na svetu, Bedene nekoliko napredoval

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji igralec, ki se je vmešal v vladavino "Big 4", je bil Avstralec Lleyton Hewitt julija 2005. Medvedjev je minuli teden osvojil turnir v Marseillu.

Med prvih sto igralcev na svetu ima največ svojih predstavnikov Francija (11), deset jih imata Španija in ZDA, nato pa sledijo Italija (7), Srbija, Avstralija in Argentina (5), Rusija ter Kanada (4), Nemčija in Velika Britanija (3), ...

Slovenija ima v Top 100 le Aljaža Bedeneta, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobil tri mesta in je zdaj 59. igralec na svetu. 31-letni Ljubljančan bo ta teden igral na turnirju ATP 500 v Dubaju, v uvodnem krogu pa se bo pomeril s kvalifikantom iz Indije Yukijem Bhambrijem.