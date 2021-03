S kakšnimi težavami se trenutno ubada Novak Đoković?

Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer. Kdo bo imel na koncu največ lovorik za grand slam? Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković je ta začetek tedna spisal nov mejnik, potem ko je postal igralec, ki je največ časa preživel na prvem mestu lestvice ATP (311 tednov), in tako prehitel Rogerja Federerja. Še vedno pa med veliko trojico (Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer, op. p.) poteka boj za največ osvojenih turnirjev za grand slam. Trenutno imata Nadal in Federer dvajset, Đoković pa osemnajst lovorik s turnirjev največje četverice.

Za srbskega zvezdnika je eden največjih izzivov zmagati na OP Francije, kjer že več kot desetletje kraljuje Rafael Nadal. "To je danes v tenisu eden največjih izzivov," je dejal Beograjčan. V primeru, da bi Rafa še 14. zmagal na pariškem pesku, bi osvojil 21. zmago na turnirjih za grand slam, prehitel Federerja, Đokoviću pa pobegnil za tri zmage.

Za Đokovića je na pariškem pesku največja uganka Rafael Nadal. Bo letos našel formulo, da bi morebiti kralja peska le premagal? Foto: Reuters

"Če imate kakšen nasvet, le na dan z njim"

Đoković je za francoske medije povedal, da je njegov naslednji glavni cilj v Parizu premagati Nadala. Lani v finalu Roland Garrosa smo lahko videli, da je bil Srb povsem brez možnosti za zmago.

"Imam težavo za OP Francije. Ta se imenuje Rafael Nadal. Vseeno, poskušal bom dobiti to lovoriko. Če imate kakšen nasvet, le na dan z njim," se je nekoliko pošalil Đoković, ki je v Parizu slavil leta 2016.

"Fizično in mentalno moraš biti na vrhuncu, če ga želiš premagati (Rafael Nadala, op. p.). Enkrat mi je to uspelo, ampak sem velikokrat tudi izgubil. Mislim, da je to v tenisu danes največji izziv. Rad imam izzive in dal bom vse od sebe, da ga premagam," je bil jasen Nole.

Novak Đoković Foto: Guliverimage

Pred Parizom ga čaka še nekaj turnirjev

Do OP Francije Đokovića čaka še nekaj turnirjev. Igral bo na turnirju serije masters, nato sledi sezona na pesku. Najprej Monte Carlo, nato ga čaka domači turnir v Beogradu (Serbia Open), kamor bodo prišla tudi nekatera velika imena svetovnega tenisa. Sledita še dva turnirja serije masters, ki bosta Đokoviću hkrati tudi pripravi na OP Francije – Madrid in Rim. Vsekakor se obeta še zelo pestra sezona.