Četrti nosilec Dohe brez polfinala

Na teniških turnirjih v Dubaju in Dohi se igrajo dvoboji četrtfinala, medtem pa se je v Marseillu začel šele drugi krog. V Dohi sta si polfinale priigrala Rus Andrej Rubljov in Američan Taylor Fritz. Prvi, tretji nosilec turnirja, je napredoval brez boja, medtem ko je drugi v treh nizih izločil četrtega nosilca, Kanadčana Denisa Shapovalova. Polfinalistki Dubaja sta Čehinja Barbora Krejčikova in Belgijka Elise Mertens.