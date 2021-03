Zmagoslavna vrnitev Rogerja Federerja

"Ko si utrujen, ne veš, ali so to samo mišice, ali kaj drugega. Ampak pomembno je, da vidim, kako se bom počutil jutri ali v naslednjih šestih mesecih. Ni se lahko vrniti po toliko časa pri mojih letih, ampak ob sebi imam res izjemne ljudi, ki so mi ves čas pomagali in spodbujali," je po dvoboju na vprašanje o fizičnem stanju odgovoril Federer.

Prvi dvoboj po več kot letu dni premora je bil namreč za 39-letnega Švicarja zahteven. Ob številnih zgrešenih udarcih se je poznala dolga odsotnost, vseeno pa je Baselčan po skoraj dveh urah in pol unovčil izkušnje in ugnal britanskega tekmeca po "winnerju" z bekhendom.

"Tudi če bi izgubil bi bil vesel, da sem nazaj na igrišču. Seveda je zmagati še toliko slajše, posebej z bekhendom po liniji. Z Danom sva skupaj trenirala, je res dober partner. Odigrala sva 20 nizov in zdaj kar nadaljevala," je po dveh urah in 26 minutah na igrišču z nasmeškom na obrazu razlagal veteran.

V treh nizih do četrtfinala

Prvi niz je dobil po podaljšani igri, v drugem pa je udaril Britanec in po hitrem "breaku" zdržal pritisk v ključnih trenutkih in izsilil odločilni niz. V njem sta imela tako Švicar kot Britanec nekaj priložnosti, da prideta do odločilnega odvzema servisa. Evans je zapravil dve v sedmi igri, Federer pa si je v 12. igri priigral še dve od skupno treh v nizu, izkoristil prvo ter se veselil preboja v četrtfinale.

Tam se bo 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam pomeril z Gruzijcem Nikolozom Bazilašvilijem. Federer, ki bo 8. avgusta dopolnil 40 let, se je posebej poklonil tudi nekaj tisoč gledalcem v Katarju.

"Že to, da je nekaj navijačev tu, je posebno za igralce. Tudi za tiste pred televizijskimi ekrani upam, da so uživali. V zadnjem letu dni smo vsi šli čez marsikaj. Upam, da vam teniški dvoboji prinesejo nekaj nasmeška v teh zahtevnih časih," je še dejal Švicar.

Trenutno na lestvici ATP šesti Federer je sicer na turnirju drugi nosilec, prvi je Avstrijec Dominic Thiem. Slednji je danes ugnal Rusa Aslana Karaceva s 6:7 (5), 6:3, 6:2. Eden od favoritov, Rus Andrej Rubljov pa je napredoval po predaji Francoza Richarda Gasqueta pred dvobojem. Gasquet je v torek premagal Ptujčana Blaža Rolo s 6:4, 6:4.