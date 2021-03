Čakali smo ga več kot eno leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubitelji tenisa so ga dolgo čakali … Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev, se v sredo po več kot enem letu vrača na teniška igrišča. V kakšnem stanju je sploh Švicar?

Federer je svoj zadnji dvoboj odigral proti Novaku Đokoviću lani na OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Mineva več kot eno leto (14 mesecev), ko je Roger Federer imel svoj zadnji dvoboj. Tega je odigral lani na OP Avstralije. V polfinalu ga je premagal Novak Đoković. Federer je moral kmalu po OP Avstralije dvakrat na operacijo kolena, med drugim je odpovedal tudi nastop na letošnjem OP Avstralije, a zdaj naj bi bil končno nared za največje napore.

Baselčan se pri skorajšnjih 40 letih, dopolnil jih bo avgusta, še kako zaveda, da bo vse prej kot lahko in da bo določene odgovore na vprašanje dobil šele čez tedne ali mesece. Treningi so namreč povsem nekaj drugega kot dvoboji. Zato bo šele čez nekaj časa videl, v kakšni formi je.

Znova bo moral zaupati svojemu telesu

Kot je povedal, je bolečina v kolenu pod nadzorom. Opravil je tudi nekaj trening tekem z mladim švicarskim igralcem Dominicom Strickerjem, na treningu se mu je pridružil tudi Britanec Daniel Evans. Prav on pa bo danes Federerjev nasprotnik v drugem krogu turnirja v Dohi.

"Bolečina je pod nadzorom. Največji izziv je znova zaupati svojemu telesu. Na igrišču ni časa, da bi razmišljal o tem. Nasprotnik vam tega ne dopušča in tudi čuti, če niste 100-odstotno pripravljeni."

"Verjamem, da je moja raven igranja visoka. Prav tako ne morem biti najboljši, saj dolgo časa že nisem igral dvobojev. Pomembno je bilo, da sem v zadnjih dveh mesecih spet igral za točke in igral nize. Dominic Stricker je prišel v Dubaj za tri tedne, in v zadnjih dveh tednih sem odigral 20 nizov z Danielom Evansom," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Veliko je pozitivnih stvari, a …

Federer ob vsem tem poudarja, da je v primerjavi s tem, kako se je počutil pred petimi meseci, sedaj v veliko boljšem položaju, saj lahko dovolj dolgo igra tenis na visoki ravni. "Pet dni zapored lahko igram dve uri in pol na dan. Nisem pričakoval, da bom tega tako hitro sposoben. Veliko je pozitivnih stvari, a tekme so povsem nekaj drugega. Še posebej takrat, ko postaneš nervozen in igraš na 'break' točke," je na novinarski konferenci povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Foto: Gulliver/Getty Images

Že večkrat se je uspešno vrnil

Roger Federer se je v svoji karieri že večkrat uspešno vrnil. Velikokrat so ga že mnogi odpisali, ampak on jim je vedno znova dokazal nasprotno. Dejstvo je, da športna leta niso na njegovi strani, a lahko bi rekli, da je Federer s svojim občutkom in tudi prefinjenostjo nekaj posebnega v teniškem svetu.