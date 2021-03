Eden najboljših športnikov pozablja pravila #video

Roger Federer je v sredo potreboval nekaj več kot dve uri, da je premagal Britanca Dana Evansa. V dvoboju je dosegel 13 asov, a bolj zadovoljen je, da ni storil nobene dvojne napake. "To pomeni, da je koleno stabilno," je na novinarski konferenci povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki bo potreboval še nekaj časa, da se bo privadil na nova pravila, ki veljajo v času pandemije.

Things have changed a bit since you were last here, eh @rogerfederer? 😅 pic.twitter.com/k7DQ2Hoasp — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021

Kar nekaj težav je imel s pravili

Baselčan je še pred dvobojem glavnega sodnika spraševal, koliko časa imajo med točkami. Prav tako pa je imel tudi težavo s brisačo. Zdaj namreč velja pravilo, da si jo mora iskati igralec sam in ne pobiralci žogic, kot je bilo to prej v navadi.

"Pozabil sem vzeti brisačo, pozabil sem si jo prinesti, potem sem moral še gledati na uro. Tega nekako še nimam v svojem sistemu. Predolgo sem igral brez omejitve časa. Prav tako sem pozabil, da ogrevanje traja le štiri minute. Ko sva se z Danom ogrevala, je bil čez pol minute že na mreži. Spraševal sem se: 'Zakaj tako hiti?' in potem sem pogledal na uro. Želel sem prositi za brisačo in ugotovil, da mi je ne smejo prinesti, ker so zdaj drugačna pravila," je razlagal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Guliverimage

Mnogi bi se po tako dolgi odsotnosti veselili zmage, a zdi se, da Federerju več pomeni, da je zdržal dvoboj in da ni imel nobenih težav. Želel se je vrniti že na OP Avstralije, a se je pozneje odločil, da vendarle ne pride v Melbourne, saj je ocenil, da še ni bil dovolj pripravljen za največje napore.

"Če ne morete igrati dve uri in pol, se ne morete vrniti. Tako preprosto je to. Veliko vprašanj se postavlja in to morate preizkusiti na treningu. Po drugi stran nihče ne bo tekel namesto vas. Mislim, da je to v tenisu malo podcenjeno. Na splošno sem zadovoljen. Veliko stvari lahko še izboljšam, ampak na splošno sem zelo vesel."

"Jaz sem še stara šola."

Federerja ne boste videli v ledeni kopeli

39-letnik nima počitka, saj ga v naslednjem krogu čaka nov nasprotnik. To je Gruzijec Nikoloz Basilashvili. Kar zadeva regeneracijo, je dejal, da mu ni treba jemati protibolečinskih tablet, njegova regeneracija je malo drugačna od preostalih.

"Jaz sem še stara šola. Enkrat sem šel v ledeno kopel in ni mi bilo všeč. Torej tega ne bom več počel. Protibolečinskih tablet ne jemljem za zabavo, ampak takrat, ko je to res potrebno. Nisem jih jemal že devet mesecev, torej od operacije. To pomeni, da sem res zdrav."

"Nekaj bom pojedel. Najprej bom naredil raztezne vaje ali šel pod prho, nato sledi masaža in spanje. Naslednji dan se bom ogrel … Zelo preprosto," je še povedal Federer.