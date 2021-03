Sestrske dvojice Osaka ne bo več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonka Mari Osaka, starejša sestra štirikratne zmagovalke največjih teniških turnirjev Naomi Osaka, je sporočila, da se poslavlja od profesionalnih teniških tekmovanj. Trenutno 340. igralka sveta, ki je bila med posameznicami na lestvici najvišje na 280. mestu, se je za to potezo odločila, ker v tenisu ne uživa več," poroča francoska agencija AFP.

Med posameznicami je večinoma igrala na turnirjih ITF, zadnjič januarja, ima pa tudi nekaj nastopov na turnirjih višje ravni, a brez posebnih uspehov. Do odmevnega rezultata se ni prebila niti v igri dvojic skupaj z 18 mesecev mlajšo sestro, sicer drugo igralko sveta.

"Do mojega 15. leta me je redno premagovala, tudi s 6:0, potem pa ne vem, kaj se je zgodilo. Še vedno je precej boljša v razmerju zmag in porazov na medsebojnih dvobojih, je pa res, da nikoli ni rada trenirala," je pred časom o sestri, ki ji veliko pomaga tudi izven igrišča, izjavila Naomi Osaka, zmagovalka letošnjega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu.