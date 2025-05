Kaja Juvan izgubila finale, masters v Madridu po maratonu Ruudu

Kaja Juvan je izgubila finale turnirja WTA 125 v Saint Maloju v Franciji. V finalu je priznala premoč nekdanji prvi igralki sveta in zmagovalki štirih grand slamov Naomi Osaki, ki je slavila s 6:1 in 7:5. Zmagovalec mastersa v Madridu pa je Casper Ruud, maratonski finale, ki je trajal dve uri in pol, proti Jacku Draperju je dobil s 7:5, 3:6 in 6:4.

Za 26-letnega Norvežana Casperja Ruuda je to prvi veliki naslov v karieri oziroma trinajsti naslov ATP. Pred Madridom je namreč izgubil tri finale na grand slamih in dva na mastersih. Ruud, ki je igral 25. finale v karieri in ki je bil nekoč že drugi na lestvici ATP, se bo v ponedeljek vrnil med najboljšo deseterico igralcev na svetu.

Za tri leta mlajšega Britanca Jacka Draperja je bil to sedmi finale v karieri, tretji letos in prvi na pesku. Ostaja pri treh naslovih, nazadnje je bil najboljši aprila letos na mastersu v Indian Wellsu. Kljub porazu bo Draper na novi računalniški lestvici skočil na peto mesto in tako postal šele drugi levičar, ki se bo v tem stoletju povzpel v top 5. Pred njim je to uspelo le Rafaelu Nadalu.

Ženski turnir je v soboto dobila Belorusinja Arina Sabalenka, ki je za tretji naslov v Madridu premagala Američanko Coco Gauff s 6:3 in 7:6.

Madrid, ATP 1000 (8.055.385 evrov)



Finale:

Casper Ruud (Nor/14) - Jack Draper (VBr/5) 7:5, 3:6, 6:4.

Kljub porazu v finalu je za Kajo Juvan najuspešnejši teden po vrnitvi na turnejo. S štirimi zmagami si je na turnirju z nagradnim skladom 100.000 evrov zagotovila dovolj točk, da bo na novi razpredelnici WTA okoli 350. mesta. To je bil njeni drugi finale na turnirjih WTA. Štiriindvajsetletna Ljubljančanka je januarja prekinila skoraj enoletni tekmovalni premor, zato je v tem času močno nazadovala po lestvici. Zaradi pravila zaščitenega rankinga lahko izbire določeno število turnirjev za to sezono, sicer pa večino časa nastopa na tekmovanjih nižjega ranga. Juvan je turnir v Franciji začela kot 515. igralka lestvice WTA, od sredine januarja pa je od štiriindvajsetih dvobojev izgubila le osem.

Naomi Osaka Foto: Reuters

Tudi Naomi Osaka, ki je bila 2019 na vrhu računalniške lestvice, se je k tekmovalnemu tenisu vrnila letos januarja. Julija 2023 je namreč rodila hčerko Shai. To je bil njen prvi naslov v vlogi mame in hkrati prvi na peščeni podlagi. Zadnjega od skupno sedmih do Saint Maloja je osvojila 2021 na odprtem prvenstvu Avstralije. Na novi lestvici se bo povzpela med prvih 50 igralk na svetu.

Finale na severozahodu Francije je trajal uro in 25 minut. Prvi niz je bil povsem enostranski, v drugem pa je imela Juvan prednost 4:2; 27-letna Japonka jo je ujela in že pri 5:4 imela prvo zaključno žogo. Slovenski reprezentantki je še uspelo izenačiti, v dvanajsti igri pa je svoj začetni udarec izgubila na nič.

"Ni se izšlo po mojih načrtih. Na žalost nisem prikazala svoje prave igre. Vseeno sem z nastopi ta teden zelo zadovoljna. Vidi se, da se vračam na raven, na kateri sem že bila. Zdaj si bom privoščila malo počitka, konec meseca pa sledi nastop na Roland Garrosu, ki se ga zelo veselim," je za Teniško zvezo Slovenije povedala Kaja Juvan.