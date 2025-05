Po Ruudu v finale še Draper, ki bo dosegel uvrstitev kariere

Na mastersu v Rimu je bil petek namenjen moškima polfinalnima dvobojema. Prvega je dobil Casper Ruud, ki je s 6:4 in 7:5 premagal Francisca Cerundola. Zvečer pa je Jack Draper, ki se bo prebil v prvo peterico lestvice ATP, s 6:3, 7:6 ugnal Lorenza Musettija. Kaja Juvan pa bo nastopila v polfinalu turnirja serije WTA 125 v francoskem Saint Malu.

Jack Draper Foto: Reuters Britanec Jack Draper in Norvežan Casper Ruud sta finalista teniškega mastersa v Madridu. Draper se bo v sedmem finalu meril za četrto lovoriko v karieri, Ruud pa v 25. finalu za 13.

Draper je v večernem polfinalu s 6:3, 7:6 (4) ugnal Italijana Lorenza Musettija in napredoval v sedmi finale v karieri in tretjega letos. V Katarju ga je na zadnji stopnički ugnal Rus Andrej Rubljov, v Indian Wellsu pa je prišel do prve lovorike na mastersih po prepričljivi zmagi nad Dancem Holgerjem Runejem.

Ruud je v prvem polfinalu s 6:4, 7:5 ugnal 20. nosilca Francisca Cerundola. Za Norvežana bo finale v Madridu 25. v karieri na najvišji ravni. Trikratni finalist turnirjev za grand slam je doslej 12-krat slavil in 12-krat izgubil. To sezono je moral v edinem finalu v Dallasu priznati premoč Kanadčanu Denisu Shapovalovu.

Šestindvajsetletnik iz Osla se bo vrnil med najboljšo deseterico, ob naslovu pa bi se povzpel najmanj na sedmo mesto. Najvišje je bil doslej drugi. Draper bo prvič v karieri napredoval med najboljšo peterico, ob zmagi pa bi se na vsega 25 točk približal tudi četrtouvrščenemu Američanu Taylorju Fritzu.

Madrid, ATP 1000 (8.055.385 evrov)



Polfinale:

Casper Ruud (Nor/14) - Francisco Cerundolo (Arg/20) 6:4, 7:5;

Jack Draper (VBr/5) - Lorenzo Musetti (Ita/10) 6:3, 7:6 (4).

Kaja Juvan v polfinalu Saint Mala

Za finale na turnirju z nagradnim skladom nekaj več kot 100.000 evrov bo Kaja Juvan igrala proti Švicarki Viktoriji Golubic. Juvan, ki je turnir v Franciji začela kot 515. igralka lestvice WTA, je v četrtfinalu ugnala tretjo nosilko Katie Volynets s 6:1, 3:6, 6:1. Američanka sicer na lestvici zaseda 70. mesto.

Drugi polfinalni par sestavljata domačinka Leolia Jeanjean in japonska zvezdnica Naomi Osaka, ki išče pravo formo po vrnitvi na teniška igrišča po rojstvu otroka julija 2023.