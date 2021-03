Rafael Nadal zavrnil povabilo za Dubaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal ne bo nastopil na bližnjem turnirju ATP v Dubaju, ki bo od 14. do 20. marca. Kot so danes sporočili iz ekipe drugega igralca sveta, ki je na minulem grand slamu v Avstraliji izpadel v četrtfinalu, so zavrnili posebno povabilo za Dubaj.