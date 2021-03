Še kako prav je imel ta deček. In kje je danes? #video

"Cilj v tenisu mi je, da postanem najboljši," je pri svojih sedmih letih Novak Đoković kot iz topa ustrelil, ko so ga vprašali, kaj si želi doseči v tenisu. Do danes mu je to uspelo. Pravzaprav mu je uspelo še veliko več.

Novak Đoković, prvi igralec sveta, je v svoji karieri dosegel že marsikateri športni mejnik. A v ponedeljek, 8. marca, je dosegel še enega. In ta je nekaj izjemnega. Srbski teniški zvezdnik je s ponedeljkom skupno že 311. teden na prvem mestu lestvice ATP, kar je največ v zgodovini odprte teniške ere. Na večni lestvici je tako prehitel Rogerja Federerja.

Že od majhnega je vedel, kaj si želi

Njegova športna pot je drugačna od poti preostalih igralcev. Bilo mu je težko … Sploh bombardiranje Beograda leta 1999 je Novaka močno zaznamovalo, ko se je moral skrivati po kleteh. Novak večkrat poudari, da ga je ta življenjska izkušnja zelo zaznamovala. A njegovi želja in motivacija sta bili tako veliki, da mu je uspelo preskočiti še najvišje ovire. Pred 26 leti je v eni od televizijskih oddaj kot sedemletni deček razkril, da si želi postati najboljši na svetu. In to mu je tudi uspelo. Ne samo to. Danes 33-letni Đoković piše zgodovino tenisa.

Prvič na vrhu leta 2011 po zmagi na sveti travi

Njegova pot po lestvici se je postopoma vzpenjala. Med prvih sto igralcev na svetu se je uvrstil julija 2005. Slabo leto za tem, junija 2006, je bil že med najboljšimi 50 igralci, marca 2007 pa se je prebil med najboljšo deseterico. Vrh svetovne teniške lestvice je dosegel 4. julija 2011, ko je osvojil najprestižnejši turnir – Wimbledon. Takrat je v velikem finalu premagal svojega velikega rivala Rafaela Nadala.

Ključen trenutek je bil, ko se je zjokal v sobi

Od takrat naprej vseskozi vztraja pri vrhu lestvice. Seveda, tudi on je imel nekaj padcev v športni karieri. Najtežje mu je bilo leta 2017, ko se je spopadal s poškodbami in padel na 22. mesto. Znal se je pobrati in vrniti med najboljše. Še težje mu je bilo leta 2010, ko je bil tik pred tem, da teniški lopar postavi v kot.

"V svoji karieri sem doživel kar nekaj izzivov. Hotel sem tudi pustiti tenis," je v enem od podkastov razkril Đoković. "Leta 2010 sem izgubil v četrtfinalu Roland Garrosa in občutek sem imel, da se rušijo moje sanje in da nisem dovolj dober za tisto, kar sem si želel doseči. Jokal sem v sobi svojega trenerja in bil sem na dnu."

Marjan Vajda ga trenira že dolga leta. Foto: Gulliver/Getty Images

"Pustili so me (njegova ekipa op. p.), da sem jokal in da sem dal iz sebe vsa čustva. Zato sem jim zelo hvaležen, saj je bil to ključni trenutek. V športu je tako, da je trener nekdo, ki ti pokaže, da moraš biti močan takrat, ko si na dnu. Zame so najboljši trenerji tisti, ki so ti kot prijatelji in se lahko nasloniš na njihovo ramo, ko to potrebuješ," je pred časom razlagal Beograjčan, ki že vsa leta, s krajšim premorom, sodeluje s Slovakom Marjanom Vajdo.

Na OP Avstralije je dobil še svoj 18. turnir za grand slam ... A tu se ne misli ustaviti. Želi si novih rekordov. Foto: Guliverimage

Če ste mislili, da se bo s tem zadovoljil …

Nole je že lani razkril, da je bil eden od njegovih glavnih ciljev v karieri, da podre že omenjeni rekord. A pred seboj ima še kar nekaj ciljev. Eden od njih je tudi, da bi dosegel največ turnirjev za grand slam. Z zmago na letošnjem OP Avstralije je zmagal svojega 18., medtem ko jih imata Rafael Nadal in Roger Federer v svoji vitrini dvajset. Zdaj se bo lažje osredotočil na ta cilj.

"Če razmišljam, da bi osvojil še več turnirjev za grand slam in podrl rekord? Seveda," je povedal po letošnji zmagi na OP Avstralije. "Od danes naprej bo večina moje pozornosti in moje energije usmerjena v to, da osvojim čim več največjih turnirjev. Dokler se ne upokojim," je dejal 33-letni teniški igralec.

Roger Federer: Odlično je, če ga imamo. Foto: Guliverimage

Federer: V veselje mi je igrati proti njemu

Roger Federer se ta teden po več kot enem letu vrača na teniška igrišča. Zadnji dvoboj je igral lani na OP Avstralije, ko je izgubil ravno proti Đokoviću. Švicar, ki bo letos dopolnil 40 let, je dejal, da uživa v tekmovanju proti Đokoviću in drug iz drugega potegneta najboljše.

"Proti najboljšemu igralcu moraš pokazati svoj najboljši tenis, sicer ni dovolj. Sploh proti Novaku, ki lahko včasih ne zgreši. Lahko se zelo dobro brani, lahko je agresiven in ima zelo dobro ravnotežje. Zato je eden najboljših igralcev do zdaj. Z veseljem sem igral proti njemu in je eden od igralcev, zaradi katerega sem še boljši. Odlično je, če ga imamo," je pred turnirjem v Katarju povedal Baselčan.

Zahvalilo se mu bo tudi mesto Beograd Foto: Guliverimage

Njegov uspeh bodo proslavili tudi v Beogradu, glavnem mestu Srbije. Na pročelju skupščine mesta Beograd se bodo od 19. do 22. ure vrtele njegove najboljše poteze na igrišču. Prav tako bodo na velikih plakatih, do katerih je upravičena mestna skupščina Beograd, zapisana sporočila.

"Na ta način se mu želimo še enkrat zahvaliti za to, kar je naredil za Srbijo in Beograd. V našem mestu je Novak Đoković vedno bil najboljši teniški igralec na svetu. Zdaj je uradno najboljši za ves svet. Tudi za tiste, ki ga ne marajo in mu tega ne priznavajo," je povedal Goran Vesić, župan mesta Beograd.

Verjetno ne bo nikoli tako priljubljen, kot sta Rafael Nadal in Roger Federer. Foto: Gulliver/Getty Images

Nikoli ne bo kot Nadal in Federer

Kljub vsem uspehom, ki jih je Đoković dosegel v svoji karieri, pa verjetno ne bo nikoli tako priljubljen, kot sta Rafael Nadal in Roger Federer. Razlogov za to je več … Nazadnje je bil na udaru kritik, ko je pred OP Avstralije želel pomagati igralcem, da bi imeli v času karantene v Melbournu boljše pogoje. Priznal je, da je tudi on sam človek in da se ga te kritike dotaknejo, a to ga ne bo ustavilo pri sledenju svojim visokim ciljem.

Lestvica najboljših deset, ki so največ tednov preživeli na prvem mestu lestvice ATP