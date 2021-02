Novak Đoković ustregel bodoči mamici #video

A tennis fan just asked Novak to sign her pregnant belly 🤷‍♂️ @9NewsMelb pic.twitter.com/JLqitDLMoj — Dougal Beatty (@DougalBeatty) February 22, 2021

Dan po zmagi je Novak Đoković na plaži Brighton ovekovečil svojo deveto zmago na OP Avstralije. Tam so ga pričakali številni fotografi in tudi najzvestejši navijači. Prvega igralca sveta je presenetila noseča navijačica in Beograjčana prosila, da se ji podpiše na nosečniški trebuh. Đoković je nekoliko v zadregi ustregel njeni želji.

Foto: Guliverimage

V zadnjih dneh se je veliko govorilo o njegovi poškodbi in kako resna je. Eden najboljših igralcev vseh časov je že na novinarski konferenci potrdil, da si ji natrgal trebušno mišico in sprva se je zdelo, da ne bo mogel igrati. "Bolečina je bila znosna in sprejel sem dejstvo, da bom igral z bolečino," je še v nedeljo na novinarski konferenci razlagal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Po fotografiranju na plaži je razkril, da je bil pred tem na magnetni resonanci in da se je raztrganina povečala za 15-krat. "Prišel ravno sem s pregleda z magnetno resonanco, ki je pokazal, da je poškodba večja kot takrat, ko je se je zgodila. Sprva je bila raztrganina velika 1,7 milimetra, jutranji pregled pa je pokazal, da se je povečala na 25 milimetrov. Po tistem, kar so mi rekli zdravniki, ni nič hudega. Vseeno me čaka nekaj počitka, dokler se rana ne zaceli," je za avstralske medije povedal Đoković.

Foto: Guliverimage

Tudi njega bolijo kritike in obsojanja

Že zelo kmalu po poškodbi je bilo kar nekaj tistih, ki so dvomili v resnost poškodbe in Đokoviću niso najbolj verjeli. Ta je dejal, da bodo vedno ljudje, ki bodo dvomili v njegove besede. "Sprijaznil sem se s tem, da ne morem vsakega zadovoljiti. Ali me to moti? Seveda, tudi jaz imam čustva in ne uživam, kadar me kritizirajo in obsojajo. Hkrati sprejemam dejstvo, da ima vsak pravico do svojega mišljenja," je še povedal Đoković.

Ivanišević: Neverjetno, je kaj delajo Novaku Foto: Gulliver/Getty Images

Goran Ivanišević, nekdanji vrhunski teniški igralec, danes trener Novaka Đokovića, je povedal, da je njegov varovanec še enkrat več pokazal, za kako izjemnega igralca gre.

"Novak je ostal miren in naredil tisto, kar smo se dogovorili. Taktično je bil zares dober. Ta zmaga je bila zanj zelo pomembna. Nekdo tam zgoraj vidi, kaj mu delajo … Dvomili so celo v njegovo poškodbo. Nekdo lahko bolečino prenese bolje, drugi slabše," je uvodoma povedal legendarni Splitčan.