"Na ljudi z Balkana vedno gledajo drugače"

Goran Ivanišević je pred kratkim dal obširen intervju, ki ga je, kot je to v njegovi navadi, popestril s "sočnimi" besedami. Legendarni Hrvat, ki trenira Novaka Đokovića, se je razgovoril o marsičem. Tudi o tem, kako so se spopadali s kritikami na račun Đokovića in kakšna je bila na OP Avstralije njegova vloga v najtežjih trenutkih.

"Vsi so komaj čakali tisto sra*** na OP ZDA." Foto: Gulliver/Getty Images

"Dajmo spet udariti po Đokoviću"

Goran Ivanišević, nekdanji vrhunski teniški igralec, se je ekipi Novaka Đokovića pridružil leta 2019 v Wimbledonu. Splitčan je razkril, da je bila zadnja zmaga na OP Avstralije zanj najslajša, potem ko so, po njegovih besedah, Novaka mediji masakrirali z vseh strani.

"Vse se je začelo na Adria Touru. Že prej so ga kritizirali, ampak nikoli ne tako kot v zadnjih letih. Kot da bi gledal 'Teksaški pokol z motorko' (smeh, op. p.). Zakaj je tako? Zaradi njegovega porekla na ljudi z Balkana zmeraj drugače gledajo. Prav tako se Novak ne boji povedati, kaj si misli, in da se bori za tisto, v kar verjame. Vsi so komaj čakali tisto sra*** na OP ZDA. V Avstraliji se je zavzel za svoje kolege in spet – 'dajmo spet udariti po Đokoviću'. Samo on govori, ostali so tiho," je za srbski Sportklub razlagal Ivanišević, ki nikakor ne more razumeti, kako so njegovega varovanca kritizirali, da hlini poškodbo.

Mnogi niso verjeli, da se je Novak Đoković na OP Avstralije zares poškodoval. Foto: Guliverimage

Težko sprejmejo, da je močnejši od drugih

Kot Đoković je tudi Ivanišević potrdil, da je pri poškodbi največ dela opravil fizioterapevt Ulises Badio. Prav tako je poudaril, da je Novak eden psihološko najmočnejših športnikov. "Nikoli nisem spoznal športnika, kot je on. Mislim, da je eden najmočnejših športnikov na svetu in ne samo teniški igralec. Novak je enostavno močnejši od drugih in ljudje to težko sprejmejo." In kakšna je bila njegova vloga v najtežjih trenutkih?

"Moja vloga je bila, da sem pozitiven in naredim vse, da se bo Novak sprostil. Mi imamo svoje družabne igre, trudili smo se, da ne razmišlja o poškodbi in da o dvobojih razmišlja šele takrat, ko je čas za to."

Goran Ivanišević pri treningih želi čim manj komplicirati. Foto: Guliverimage

Ivanišević pri tenisu ne želi komplicirati

Ivanišević je v svoji trenerski karieri delal kar z nekaj vrhunskimi igralci. Prvi je bil Marin Čilić, s katerim mu je uspelo zmagati OP ZDA, treniral pa je tudi Tomasa Berdycha in Miloša Raonića. Kot pravi, ima svojo filozofijo, za katero meni, da je uspešna in je ne bo menjal.

"Trener se mora prilagoditi vsakemu igralcu, ampak zame je osnova, da se vse čim bolj poenostavi. Tenis je zelo zakompliciran šport, in ni potrebe, da ga trener še bolj zakomplicira, ker se potem lahko vse poruši. Bolj enostavno je, bolje je. Novak je genij in tudi sam kdaj želi preveč. Na primer, ko je preveč informacij, preveč statistike, kar včasih ne izpade najbolje."

Foto: Guliverimage

Prihodnji ponedeljek se bo pisala zgodovina, ko bo Novak 311. teden preživel na prvem mestu svetovne teniške lestvice. Kar je največ v odprti eri tenisa. Prav tako je napovedal, da bo v prihodnje igral nekaj manj turnirjev in da se bo bolj osredotočil na turnirja za grand slam. Devetinštiridesetletni Hrvat ne pričakuje večjih sprememb v koledarju.

"Mislim, da se nihče ne more osredotočiti samo na turnirje za grand slam, ker so potrebni dobra priprava in pozitivni občutki pred največjimi turnirji. Novak se je pred OP Avstralije dobro počutil, ker je imel pred tem dva težka in odlična dvoboja na pokalu ATP. Prepričan sem, da bo igral dva turnirja pred Roland Garrosom. Enega pred Wimbledonom, tu so tudi olimpijske igre pred OP ZDA. Videli bomo … Morda bo igral dva ali tri turnirje manj kot do zdaj, kar ni velika sprememba."