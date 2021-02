"Novak Đoković ne zbere vedno pravega trenutka"

Novak Đoković je letos še devetič zmagal na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Poskušal je le pomagati

Spomnimo se, da je v javnost prišel spisek predlogov, ki jih je Novak Đoković poslal direktorju turnirja. Sprva je bilo v medijih zapisano, da so bile to zahteve, a se je pozneje izkazalo, da je šlo le za predloge. Đoković je namreč s tem želel pomagati določenim igralcem, ki so bili v Melbournu v strogi karanteni. To je pomenilo, da 14 dni niso smeli zapustiti sobe, medtem ko so ostali lahko bili pet ur na dan zunaj in so trenirali. Da so bili dejansko samo predlogi, je potrdil tudi Taliey.

"Včasih Đoković pove kaj, kar se ljudem ne zdi prav. Preko aplikacije Whatsapp mi je poslal sporočilo, ko je bil v Adelaide v karanteni. Poslal je celo vrsto predlogov in s tem poskušal pomagati igralcem, ki so bili izolirani v karanteni. Eni so lahko trenirali, medtem ko drugi niso smeli," je uvodoma povedal prvi mož avstralskega turnirja.

"Moram priznati, da sem ga letos spoznal v najboljši luči." Foto: Guliverimage

Craig Tiley domneva, da je nekdo iz ATP ali njegove ekipe objavil predloge in je na koncu izpadlo, kot da je srbski zvezdnik poslal zahteve. "To je bilo nepošteno do njega, ker sva imela povsem odprt pogovor. V zakulisju so najini pogovori vedno zelo korektni. Moram priznati, da sem ga letos spoznal v najboljši luči, čeprav je bilo stresno in je dobival 'udarce' z vseh strani od raznih ljudi. On poskuša pomagati na veliko načinov, ampak včasih ne izbere pravega trenutka. Predvsem je izjemen športnik," je še za 3AW Sportsday povedal Tiley.

Tudi prvi igralec sveta je samo človek in ima čustva. Foto: Guliverimage

Tudi Đokovića se takšne kritike dotaknejo

Novak Đoković je na vse kritike, ki jih je doživljal v deželi "tam spodaj" odgovoril s turnirsko zmago. Že deveto na OP Avstralije, čeprav se je soočal s poškodbo mišice v trebušnem predelu. Vseeno je priznal, da je tudi on samo človek in da se ga takšne kritike dotaknejo. A kot je povedal, je z leti dobil debelo kožo.

Triintridesetletni teniški igralec ima v svoji vitrini 18 lovorik s turnirjev za grand slam. Že zdaj je jasno, da bo 8. marca skupno 311 tednov na prvem mestu lestvice ATP, kar je tudi največ v odprti eri svetovnega tenisa. Do zdaj je prvo mesto držal Roger Federer.