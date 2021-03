Prizadene ga, ker so Đokoviću zamerili, a on je samo pomagal

Srdjan Đoković je zagotovo eden bolj zaslužnih, da je Novak uspel v tenisu. On je bil namreč tisti, ki ga je v mladih letih spremljal na turnirjih, ga podpiral in se kdaj tudi zaradi njega skregal z organizatorji turnirja. Danes, med drugim tudi zaradi pandemije, Novaka večinoma spremlja od doma. Srdjan je prepričan, da bo njegov sin kmalu presegel še tiste rekorde, ki mu manjkajo.

Novak Đoković v družbi mame in očeta. Foto: Guliverimage

"On je že najboljši vseh časov"

"Mislim, da je bilo to napačno vprašanje," je Srdjan odgovoril novinarju, ko je ta omenil, da bi Đoković lahko postal eden največjih igralcev vseh časov. "On je že najboljši vseh časov. Po številu tednov na prvem mestu lestvice ATP, medsebojnih razmerjih, po številu lovorik na turnirjih serije masters. Edino, kar mu še manjka, je olimpijsko zlato in dve lovoriki na turnirjih za grand slam, ki jih bo osvojil že to leto. Je najboljši, in vse v svetovnem tenisu je odvisno od njega. On lahko izgubi, ampak ne zato, ker ga je nasprotnik nadigral, ampak ker mu je on dovolil, da ga nasprotnik premaga," je v intervjuju za hrvaške Sportske novosti pojasnil oče Đoković.

Ta je bil v življenju zmeraj optimist, a tudi sam ni pričakoval, da bo Nole toliko dosegel v teniški karieri. Pravzaprav je Novak njegove sanje izpolnil že pred štirimi ali petimi leti. "Še vedno se to zdi neverjetno. Ne samo za Srbijo, ampak za vso regijo in bivšo državo."

Novak Đoković je letos že devetič zmagal na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Mnogi se čudijo in občudujejo Rogerja Federerja, ki pri 39 letih še vedno sodi v sam vrh svetovnega tenisa. Novak ima pri svojih 33 letih še nekaj vrhunskih let pred seboj. In koliko jih ima še pred seboj po mnenju njegovega očeta?

"Ne bo še pustil tenisa. Njegova kariera bo trajala še leto in pol, dve ali največ tri leta, ko bodo v njegovi lasti vsi rekordi. On je zdaj najboljši teniški igralec na svetu in najboljši športnik vseh časov. Eden od britanskih novinarjev je prejšnji teden izjavil, da njegova tekmeca nista Federer in Nadal, saj ga primerjajo s Tigerjem Woodsom in Michaelom Jordanom. On je v tej kategoriji. On je eden najboljših športnikov vseh časov …"

Goran Ivanišević mu je veliko pomagal, da je izboljšal servis. Foto: Guliverimage

Goran Ivanišević je bil zadetek v polno

Beseda je tekla tudi o Goranu Ivaniševiću, legendarnemu hrvaškemu teniškemu igralcu, ki se je leta 2019 pridružil ekipi 33-letnega Beograjčana. In Ivanišević je po besedah Srdjana veliko pripomogel k izboljšanju igre Novaka.

"Mislim, da je bil to zadetek v polno. Novak je fantastičen v vseh pogledih in ve, kaj so njegove pomanjkljivosti. Ima veliko vrlin, ima pa tudi napake, ki jih želi skozi kariero popraviti. To mu uspeva s pomočjo strokovnjakov, bivših teniških igralcev iz preteklosti, kot je Ivaniševič za servis. To je živa resnica, kako mu je popravil servis. Dvignil mu je natančnost, odstotek in moč servisa. To je izjemno. Njuno sodelovanje je pripeljalo do fantastične zmage na OP Avstralije."

Foto: Guliverimage

Novak Đoković je velikokrat tarča nekaterih medijev. Srdjan Đoković ob tem ne more skriti, da ga takšne stvari prizadenejo. Sploh po tistem, ko je Nole želel pomagati nižje uvrščenim igralcem na svetovni lestvici.

Predstavljajte si, ko so Novaku zamerili, ker se je boril za fante, ki so uvrščeni od 50. mesta nižje. Tisti, ki se komaj preživljajo. Sam se je boril za njihovo pomoč, brez Federerja in Nadala. Sam je izboril, da igralci dobijo več denarja in da se lahko vrnejo domov, ne da bi si denar izposodili. In to je Novak," je še povedal Đoković starejši.