Mu vi verjamete, je res tako zlahka prebolel tisti poraz? #video

Zagotovo je bil tisti dvoboj eden najzanimivejših na turnirjih za grand slam. Kot prvo, srečala sta se ena najboljših igralcev vseh časov, nato pa smo v dvoboju videli še dramatičen preobrat. Federer je namreč pri igri na svoj servis zapravil dve žogici za zmago. Na koncu je moral igrišče zapustiti s sklonjeno glavo, potem ko je Novak Đoković tistega leta še petič zmagal na sveti travi.

"Še danes se mi to dogaja"

Vsaj teoretično je bil to eden najtežjih porazov Rogerja Federerja, a 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam nanj gleda malo drugače. "Navijači so se o tem pogovarjali še tedne. In to se mi še danes dogaja. Mislim si: 'Zakaj še vedno razmišljajo o tem?' Ampak jih razumem," je za Numero Homme Magazine povedal 39-letni športnik.

Trenutek, ko je Roger Federer zapravil dve žogici za zmago v finalu Wimbledona

Boleč poraz iz leta 2019 je prebolel eno uro po dvoboju

Vseeno je Baselčan priznal, da je bil poraz težek, a se je v vseh teh letih naučil sprijazniti s takšnimi porazi. "Najpomembneje je, da nisi preveč čustven. Ne smeš se obsojati za vsako ceno. Treba je stvari analizirati in razumeti. To lahko rešiš s pogovorom in se tako izogneš razočaranju."

"Nekateri ljudje dneve in noči razmišljajo o napakah, ki so jih naredili. Jaz sem z analizo dosegel, da grem lahko hitro naprej. Ko sem bil mlad, ob porazu sploh nisem bil jezen, ampak zelo žalosten. Nisem mogel normalno razmišljati. Zdaj potrebujem le pol ure, da se poberem. Morda po porazu v Wimbledonu potrebujem eno uro," je še povedal Federer. Na družbenih omrežjih se je sicer oglasilo kar nekaj skeptikov, ki ne verjamejo njegovim besedam.

Vrnil se je po več kot letu dni odsotnosti s teniških igrišč. Foto: Reuters

Več kot leto ga ni bilo na teniških igriščih

Trenutno šesti igralec sveta zaradi poškodbe kolena (imel je dve operaciji, op. p.) več kot eno leto ni igral. Mnogi so pričakovali, da bo igral na OP Avstralije, a po njegovem mnenju takrat še ni bil pravi čas za vrnitev. Tako je prvič zaigral na turnirju v Dohi, kjer se je prebil do drugega kroga. Tam ga je po dveh nizih premagal Gruzijec Nikoloz Basilashviliz, trenutno 38. igralec sveta.