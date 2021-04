Slovenski trener je sprejel srbski izziv, v stikih je bil tudi z Đokovićem

Robi Cokan nove izzive ne želi obešati na veliki zvon. S svojo trenersko zagnanostjo želi predvsem biti osredotočen na svoje delo in na najboljši možen način pomagati srbski teniški igralki Olgi Danilović, ki v Srbiji velja za naslednico Ane Ivanović in Jelene Janković. Olga, ki jo Cokan pozna že od njenega 11 leta, ga je sama poklicala in kmalu je prišlo do njunega dogovora. Dvajsetletna teniška igralka je pod okriljem novo nastajajoče teniške akademije Novaka Đokovića, tako da so neposredni pogovori potekali tudi s prvim igralcem sveta. Kot kaže v Beogradu zelo cenijo njegovo znanje, saj so mu ponudili tudi delo na tamkajšnji akademiji. Ponudbo je zavrnil, a jim vseeno na določen način poskuša pomagati.

V ekipi je začutil pravo energijo. Foto: Osebni arhiv

Za kakšno povezavo gre med vami in Olgo Danilović?

Po turnirju v Lyonu me je poklicala. Začelo se je govoriti, da ne bom več sodeloval z belgijskima igralkama. Sam glede tega nisem želel nič govoriti. Ona je za to vseeno izvedela. Olgo poznam že od njenega enajstega leta in ko so slišali, da sem prost, so me poklicali. Poskusili smo v Miamiju, zdaj pa smo se zmenili za sodelovanje.

Ste se kaj lažje odločili za to ponudbo, glede na to da Olga živi bližje vašemu domu?

Z Olgo je bilo veliko lažje začeti, ker jo zelo dobro poznam. Kaja (Juvan op. p.) je velikokrat igrala prav proti njej in skupaj s Kajo sta osvojili mladinski Wimbledon v dvojicah. Zelo dobro jo poznam in vem, na čem mora delati. Lažje je zaradi jezika in tudi bližine doma.

Robi Cokan že dolgo pozna Olgo Danilović, zato mu je še lažje trenirat srbsko igralko. Foto: Osebni arhiv Vemo, da Olga že ima zmago na WTA turnirju. Kašen potencial ima po vašem mnenju vaša nova varovanka?

Olga je ogromen potencial. Že od majhnega jo cela Srbija kuje v zvezde. Mnogi menijo, da je naslednica Ane Ivanović in Jelene Janković. To se zaradi različnih okoliščin še ni zgodilo, ampak jaz mislim, da ima dovolj velik potencial, da bi šla lahko po poteh prej omenjenih igralk.

Kaj je bil razlog, da ste nehali sodelovati z belgijskima igralkama (Alison Van Uytvanck in Greetje Minnenop. p.)?

O podrobnostih ne bi želel govoriti. Lahko rečem, da smo se na igrišču zelo dobro ujeli. Stvari se morajo ujemati tudi izven igrišča. Vedeti je treba, da z igralkami preživiš veliko časa. Skratka, na dolgi rok nismo videli prihodnosti. Alison se je potem tudi poškodovala, morala je iti na operacijo … Olga je za to izvedela, do njiju nisem imel nobenih obveznosti in odločil sem se za to potezo.

Koliko časa ste razmišljali, predno ste sprejeli Olgino ponudbo?

Seveda sem razmišljal. Vedno rečem, da zdaj bom pa več doma (smeh op. p.). Svojima otrokoma rečem, da bom več časa doma, ravno tako na naši akademiji rečem, da bom več z njimi, a takoj pride vmes kaj takšnega, da težko zavrnem. Moral sem videti, kako bo vse skupaj funkcioniralo na turnirju. Energija je prava, Olga me posluša. Vemo, da ima Olga značilen srbski karakter, a moram povedati, da je bilo v Miamiju videti zelo dobro. Danes sem prepričan, da zna biti zanimiva zgodba.

Olga Danilović velja za velik up srbskega tenisa. Foto: Guliverimage

Omenili ste srbski karakter. Ste s tem želeli povedati, da zna Olga zelo čustveno reagirati?

Da, tako je. Veliko je čustev in ona to kaže navzven. Te stvari je treba usmeriti v pravo smer, tako da je lahko njena energija lahko zelo pozitivna za tenis.

"Tega nisem pričakoval, po eni strani pa sem vesel, da vidim, da sem delal prav. Da so me opazili in da me cenijo." Foto: Osebni arhiv Olga ima verjetno kar dobro zaledje, podpira jo tudi sam Novak Đoković.

Ona je pod okriljem Novakove novonastale akademije. V tem letu se bo namreč ustanovila nova akademija. Tudi pri tem jim nekoliko pomagam. Ekipa, ki stoji za njo, je zelo dobra. Vse je na enem mestu, res se trudijo. Zelo zanimivo mi je, da sem lahko zraven, da vidim, kako vse skupaj poteka in posredno vidim tudi Novaka.

Ste imeli tudi neposredni stik z Novakom Đokovićem, glede na to, da pomagate njegovi akademiji?

Nole si želi, da bi Olgi uspelo. Naredil bo vse, da ji lahko pomaga. Tudi z Novakom sva bila v stikih. Med drugim so to tudi stvari, ki me zanimajo. Torej, da lahko od blizu vidim najboljšega igralca na svetu. Kako trenira, kako razmišlja in se na ta način lahko od njega učim. To je velik plus.

Torej Novak tej akademiji ni dal samo imena, ampak ga dejansko zanima, kaj se dogaja tam?

Kot sem že rekel. Novak že od majhnega podpira Olgo, jo pozna in želi si, da bi ji uspelo. K sebi je privabil najboljše igralce Srbije. To je v bistvu še v nastajanju. Mislim, da bo konec leta 2021 vse skupaj zaživelo. Res se zavzema, da bi jim uspelo.

Je bil pogovor z Novakom Đokovićem tisti jeziček na tehtnici, da ste se odločili za sodelovanje z vašo novo varovanko?

Ne, mislim, da bi se tudi brez tega odločil. Seveda je res, če zadaj stoji nekdo, kot je Novak Đoković, potem veš, da je zadeva resna.

Kaja Juvan in Olga Danilović sta pred časom v Wimbledonu osvojili mladinski naslov v dvojicah. Foto: Teniška zveza Slovenije

Ko ste stopili na trenersko pot, ste vedeli, da boste dobivali takšne ponudbe?

O tem nisem nikoli razmišljal. Ko smo začeli s skupino deklet, v kateri je bila tudi Kaja (Juvan op. p.), sem imel sanje, da bi se ona uvrstila med 100 najboljših igralk. Že takrat sem se s puncami šalil in rekel, da se bom umaknil, ko se bodo uvrstile med 100 najboljših igralk. In dejansko je bila Kaja 100. na lestvici, ko sva nehala sodelovati. Takrat sem si rekel, da ne bom več toliko potoval. Nisem pričakoval, da bom dobil kakšno ponudbo. Moram priznati, da me je vse skupaj malo presenetilo. Punce so me poznale, a vseeno nisem bil toliko let na turneji. Še lani, ko bi moral biti, je koronavirus vse ustavil. Tega nisem pričakoval, po eni strani pa sem vesel, da vidim, da sem delal prav. Da so me opazili in da me cenijo. To moram izkoristiti, da se čim več naučim in da vidim, kako daleč lahko posežem.

Kako v Beogradu oziroma v Srbiji gledajo na slovenski tenis?

Bil sem zelo pozitivno presenečen. V ekipi je tudi Goran Ivanišević. Biti obkrožen s takšnimi ljudmi je velika čast. On je bil moj vzornik že od majhnega. Še zdaj se mi glas trese, ko govorim o Goranu (smeh op. p.). Nekaj treningov smo opravili skupaj in dal mi je kakšen nasvet. Pravzaprav mi je rekel, da mu je zelo všeč moj način dela. Pred vsemi je povedal, da je zelo vesel, da sem prišel in da misli, da sem pravi trener za Olgo. Tam že trenira slovenska teniška igralka Leontina Stojanović in mislim, da se bo priključil še kakšen Slovenec, ko bodo odprli akademijo. Nikoli nisem dobil občutka, da je kaj drugače, ker sem od drugod. Želeli so, da sem tudi trener na akademiji, a sem moral to odkloniti, ker imamo svojo akademijo. To so razumeli in glede tega ni nobenih težav.

Foto: Guliverimage Vemo, da je Olga hčerka nekdanjega vrhunskega košarkarja Predraga Danilovića. Koliko je on vpleten v njeno kariero?

Vpleten je posredno. Njemu je samo pomembno, da Olga dela tisto, kar jo veseli in da ima vse pogoje za to, da bi ji uspelo. Ravno zdaj sva se prvič srečala, ko je prišel na tenis. Pravzaprav me je kar Olga sama kontaktirala. Dovolj je stara, dovolj je zrela in ve, kaj si želi. Ona je bila prvi pobudnik, da me je poklicala. To pa je podprla tudi akademija.

Prej ste omenili, da ste mislili, da boste več časa doma … Kakšen je dogovor z Olgo, boste ves čas z njo?

Že takoj sem povedal, da naj raje iščejo koga drugega, če želijo, da sem vseskozi zraven. Doma imam družino in povedal sem, koliko tednov sem lahko od doma. Našli smo skupno rešitev, tako da mislim, da ne bom več od doma, kot sem bil. Naredila sva takšen načrt, da ne bo prehudo.