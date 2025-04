Arina Sabalenka ostaja vodilna igralka na ženski svetovni jakostni teniški lestvici WTA. Belorusinja je v ponedeljek izgubila v finalu turnirja WTA 500 v Stuttgartu in še četrtič ostala brez avta prestižne znamke Porsche, ki ga podelijo zmagovalki, a še naprej vodi na lestvici. Najboljša Slovenka je po novem Tamara Zidanšek na 155. mestu.

Latvijka Jelena Ostapenko je v Stuttgartu premagala Arino Sabalenko in osvojila svoj deveti naslov v karieri. Odmevna zmaga ji je prinesla tudi skok po lestvici navzgor. Sezono je začela na 17. mestu lestvice, a je februarja padla na 37. mesto, potem ko je izgubila štiri od prvih petih dvobojev v sezoni.

Na poti do naslova v Stuttgartu je šestič v šestih srečanjih premagala številko 2 ženskega tenisa Poljakinjo Igo Swiatek in prvo igralko sveta Sabalenko, kar ji je uspelo prvič v štirih medsebojnih dvobojih. Ta teden se je vrnila med najboljših 20 in se povzpela za šest mest na 18. mesto lestvice.

Napredovala je tudi Elina Svitolina, potem ko je osvojila turnir WTA v Rouenu. Ukrajinka je po novem 17. igralka sveta.

Olga Danilović je po novem 34. teniška igralka na svetu. Foto: Reuters

Najvišje v karieri je Srbkinja Olga Danilović, njen fant je slovenski nogometaš Jan Oblak, vratar pri madridskem Atleticu. Danilović se je v Rouenu uvrstila v svoj četrti finale na turneji v karieri. V finalu je sicer ostala brez lovorike, a je napredovala za pet mest do novega rekorda v karieri, po novem je 34. igralka sveta.

Pri Slovenkah je za osem mest izboljšala svojo uvrstitev Tamara Zidanšek, ki je znova najboljša med Slovenkami na 155. mestu. Druga, Veronika Erjavec, je po novem 168. igralka sveta.