Ukrajinska teniška igralka Lesja Curenko je sprožila pravni postopek proti Združenju profesionalnih teniških igralk WTA zaradi domnevne čustvene in psihološke zlorabe neimenovanega izvršnega direktorja te organizacije. Ta dejanja so pri njej povzročila napade panike in ovirale njeno kariero.

Lesja Curenko je zaradi napadov panike podala resne obtožbe proti organizaciji, pod katere okriljem so turnirji WTA.

Od ruske invazije je pogosto govorila o izzivih tekmovanja na turneji. Umaknila se je leta 2023, potem ko je dobila napad panike po pogovoru z vodstvom turneje o odzivu na vojno. Nazadnje je bila aktivna na turneji WTA novembra 2024.

Teniški turnirji so zanjo postali 'strašljivo in čudno mesto'

Petintridesetletnica je na družbenem omrežju X zapisala, da je doživela "bolečino, strah, napade panike, ponižanje," ne da bi se spuščala v ozadje. Dejala je, da si v svojih "najhujših nočnih morah" ni mogla predstavljati, da bodo turnirji zanjo postali "strašljivo in čudno mesto". Zato ni bila sposobna opravljati svojega dela, torej igrati tenisa.

Ozadje za pravni postopek je najverjetneje neustrezno ravnanje WTA v zvezi z rusko agresorsko vojno proti njeni domači državi Ukrajini. Ruskih in beloruskih igralcev niso izključili in se še naprej lahko udeležujejo turnirjev, vendar brez nacionalnih oznak in z nevtralnimi simboli.

"Skušala sem poiskati zaščito in pravico znotraj WTA," je nekdanja igralka iz prve trideseterice zapisala v svoji podrobni objavi. "Vendar sem se soočila z brezbrižnostjo in krivico, prikrivanjem informacij, nadlegovanjem moje ekipe, da bi me utišali ... In to niti ni celoten seznam vsega, kar sem morala prestati," je zapisala.

"Združenje WTA ni zaščitilo igralke, ampak osebo na vodilnem položaju"

"Združenje WTA ni hotelo zaščititi ženske, igralke, človeka. Namesto tega so se odločili zaščititi osebo na vodilnem položaju. Moja zadnja priložnost, da se branim, zavzamem za svoje pravice, svoje dostojanstvo in preprečim tovrstno nasilje v športu, je, da poiščem pravico na sodišču," je opisala svojo veliko stisko.

"Pri WTA že od vsega začetka odločno in jasno obsojamo vojno Rusije proti Ukrajini in dejanja ruske vlade proti ukrajinskemu ljudstvu," je zapisano v odzivu WTA.

"Združenje je zato sprejelo številne korake za podporo našim ukrajinskim igralkam". Organizacija WTA zavzema stališče, "da posamezni športniki ne bi smeli biti kaznovani zaradi dejanj svojih vlad".

Curenko je na turnirjih WTA osvojila štiri naslove med posameznicami, februarja 2019 pa je dosegla svojo najboljšo uvrstitev na svetovni lestvici - 23. mesto.

