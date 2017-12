Zgodba, ki je navdušila Slovenijo: Draženov dres za Dragića #video

Ozadje najodmevnejše športne zgodbe tega leta

V zgodbo je bila vpletena kopica akterjev. Od urednice oddaje Dan. na Planet TV Barbare Pance, novinarja in voditelja oddaje Danes Tomaža Bratoža, strokovnjaka za družbena omrežja Daniela Fazlića do športnega novinarja Damjana Medice, da o snemalcih in fotografih ter športnih novinarjih spletnega portala Siol.net, ki so spremljali zgodbo in jo prek spletne platforme poslali v svet, niti ne govorimo.

"Začelo se je s preprosto idejo, da zaradi primerjav Luke Dončića s pokojnim Draženom Petrovićem v Zagrebu obiščemo njegovo mamo Biserko," se zametka ideje, ki je prerasla v pravo spletno senzacijo, ki so jo povzeli številni domači in tuji mediji, spominja Barbara Pance.

"Vedeli smo, da je gospa Biserka dokaj zadržana do medijev, zato v to zgodbo nismo vstopali z velikimi upi." Pa vendar se je izšla po sanjskem scenariju.

Mama Dražena Petroviča, Biserka, je med obiskom studia oddaje Dan. doživela veliko presenečenje. Obiskal jo je Goran Dragić in ji podaril svoj reprezentančni dres. Foto: Siol.net

Daniel Fazlić je poklical v Muzej Dražena Petrovića v Zagreb in gospo Biserko s pravimi argumenti prepričal o pogovoru z ekipo Planet TV.

Tega je v ponedeljek, 18. septembra 2017, na dan, ko so se slovenski košarkarji, novopečeni evropski košarkarski prvaki, vrnili v Slovenijo, opravil Tomaž Bratož, ki se je takrat ravno vrnil iz Istanbula, kjer je bil del Planetove ekipe, ki je v Turčiji spremljala košarkarski finale med Slovenijo in Srbijo ter ovekovečila evforijo, ki je izbruhnila med slovenskimi košarkarji in navijači.

Novinar Damjan Medica s Planet TV je Dragiću predal dres pokojnega velikana evropske in svetovne košarke Dražena Petrovića, ki ga je ta nosil pri ekipi NJ Nets. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Darilo za kapetana slovenske reprezentance Gorana Dragića, torej Draženov dres s številko 3 ekipe New Jersey Nets, je predlagala gospa Biserka. Najprej nismo vedeli, ali je namenjen Dončiću, ki ga sama zelo dobro pozna in spremlja, ali Dragiću. To smo dvakrat preverili in izkazalo se je, da je dres za Gogija," je povedala Pancetova.

Ekipa Planet TV, ki je sodelovala pri predaji dresa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izročili so mu ga dan po veličastnem sprejemu na Kongresnem trgu v Ljubljani, ko je košarkarska zveza Slovenije sklicala tiskovno konferenco z glavnimi akterji prvenstva. Tam je bil seveda tudi Dragić, ki je vidno utrujen potrpežljivo odgovarjal na številna novinarska vprašanja. Športni novinar Damjan Medica je bil tisti, ki je z Dragićem opravil intervju in mu tudi izročil Draženov dres.

Zgodbo so povzeli številni domači in tuji mediji.

Odziv? Presenečenje je bilo popolno, čustveni odziv in solze kapetana slovenske košarkarske reprezentance so bili več kot zgovoren dokaz. Predaja dresa je že nekaj ur po objavi posnetka na naši spletni strani in Youtubu postala prava spletna senzacija. Članek z naslovom Goran Dragić solznih oči sprejel dar Petrovićeve mame je v dobrih treh mesecih zbral krepko čez 300 tisoč ogledov, videoposnetek pa si je na spletu ogledalo več kot pol milijona ljudi.

Odziv Gorana Dragića na darilo Biserke Petrović: "To je eno od najlepših daril, kar sem jih prejel kadarkoli v življenju. Dražena sem občudoval. Bil je moj idol. Vemo, kaj je storil za jugoslovansko in svetovno košarko. Bilo mi je v čast, da lahko nosim številko 3. Poklon legendi. Naj počiva v miru."

Urednik Sportala Martin Pavčnik o videu in košarkarski evforiji, ki je septembra obsedla Slovenijo:

A zgodba se s predajo Draženovega dresa še ni končala. Zdaj je bil na potezi Dragić. Ta je dan pozneje, torej v sredo, 20. septembra, v studiu oddaje Dan. presenetil mamo Dražena Petrovića, Biserko Petrović, in ji izročil svoj reprezentančni dres, na katerem je prav tako kot na Draženovem natisnjena številka 3. Petrovićeva je obljubila, da bo v muzeju dobil častno mesto poleg dresov dveh košarkarskih velemojstrov, Michaela Jordana in Stevena Curryja.

"Mislim, da je Dražen številko 3 na dresu naredil magično," je o pomenu številke 3, ki izvira iz hišne številke stanovanjskega bloka v Šibeniku, v katerem je Dražen preživljal otroška leta, razmišljal Dragić.

"Že od začetka svoje kariere v ligi NBA sem tudi sam želel nositi dres s številko 3. V Houstonu in reprezentanci mi je to uspelo, v Miamiju so trojko Dwayna Wadea upokojili, drugje pa so jo že nosili drugi igralci," je pojasnil.

Tudi članek z naslovom Goran Dragić je presenetil mamo pokojnega Dražena Petrovića!, v katerem smo povzeli presenečenje za Petrovićevo, je na Siol.net dosegel izjemno branost. Zabeležil je namreč več kot 110 tisoč ogledov.