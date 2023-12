Tudi Španci počastili dosežke Janje Garnbret

Sledijo si izbori najboljših športnikov leta, tisti na tujem so nam zanimivi, če med najboljše izberejo tudi slovenske športnike. To je storila tudi španska Marca, ki je na osmo mesto uvrstila Janjo Garnbret.

Srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića in ameriško gimnastičarko Simone Biles so v glasovanju španskega športnega medija Marca izbrali za najboljša športnika leta 2023.

Đoković si je prvo mesto priboril s tremi naslovi na grand slamih – Avstralija, Roland Garros, US Open – in sedmim naslovom na finalu ATP v Torinu, Simona Biles pa s štirimi zlatimi medaljami in srebrom na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu. Za Đokovićem so se zvrstili Max Verstappen (formula 1), Nikola Jokić (košarka), Jonas Vingegaard (kolesarstvo), Leon Marchand (plavanje), Noah Lyles (atletika), Daiki Hashimoto (gimnastika), Patrick Mahomes (ameriški nogomet), Marco Odermatt (smučanje) in Francesco Bagnaia (motociklizem).

Pri dekletih je druga alpska smučarka Mikaela Shiffrin, tretja Faith Kipyegon (atletika), nato pa so zvrščene Iga Swiatek (tenis), Kaylee McKeown (plavanje), Darja Varfolomeev (ritmična gimnastika), Aja Wilson (košarka), Demi Vollering (kolesarstvo), Lisa Carrington (veslanje), osma pa je Janja Garnbret.

Uvrstitev najboljše slovenske športnice 2023 na prestižni seznam je Marca obrazložila tako: "Šport v Sloveniji je tovarna genijev in Janja Garnbret je še en dokaz talentiranosti majhne balkanske države. Garnbretova je pripravljena na ubranitev zlate medalje iz Tokia in srebra s svetovnega prvenstva v Švici."

Za najboljšo ekipo leta je Marca izbrala Manchester City pred Jumbo Vismo in južnoafriško reprezentanco v ragbiju, za največji športni podvig 2023 pa so razglasili svetovna rekorda v maratonu, ki sta ju postavila Kelvin Kiptum in Tigist Assefa.