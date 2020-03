Ste že poskusili to, kar v teh dneh počnejo Dragić, Dončić in Kopitar? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dnevi, ki jih velik del sveta iz preventivnih razlogov preživlja v karanteni, so za nekatere mučni, drugi pa si najdejo izzive, s katerimi si zapolnijo čas. Eden od izzivov, ki te dni zaposluje zvezdnike iz sveta športa, je žongliranje s toaletnim papirjem, v teh dneh eno najbolj iskanih dobrin. Poglejte, kako so se ga lotili slovenski športniki.

Ker gre pri izzivu žongliranja s toaletnim papirje za izziv z nominacijami, bo veriga izvajalcev vsak dan daljša. V Sloveniji je bil eden prvih športnikov, ki so se lotili izziva, kapetan NK Maribor Marcos Tavares. Ta je nominiral Gorana Dragića, Ilko Štuhec, Josipa Iličića, Jana Oblaka in Anžeta Kopitarja.

Hrušičan, ki karanteno preživlja v svoji luksuzni hiši v Los Angelesu, si je zaželel, da bi izziv opravila tudi predsednik države Borut Pahor in radijski voditelj Denis Avdić.

Veriga se je seveda dodobra razširila tudi po košarkarskih krogih. Tako je Dragić med drugim nominiral svojega košarkarskega mentorja Steva Nasha in prijatelja Luko Dončića, ta pa je izziv med huronskim smehom izpolnil (se pri tem skoraj poškodoval) in štafeto predal naprej. Na njegovo željo bosta s toaletnim papirjem žonglirala tudi Dončićeva dobra prijatelja, košarkar Luka Rupnika in soigralec pri Dallas Mavericks Boban Marjanović.

Kaj pa vi? Ste že opravili izziv?

